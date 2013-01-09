背景资料：今年能源价格和税收调整看点

路透北京1月8日 - 作为全球头号能源消费国，中国将于2013年调整燃料税及燃料定价机制，以控制能源过度消费并提高天然气供应。

中国政府去年12月表示，自2013年起将取消电煤价格双轨制，不再干涉煤炭和电力企业关于煤炭价格的年度协商。

根据行业官员以及分析师的看法，以下是该领域今年可能发生的一些变化。

**天然气定价**

中国政府料将扩大2011年12月启动的，将天然气门站价格与进口燃料油价格挂钩的天然气价改试点范围。试行机制选取上海市场作为计价基准点，已在广东省和广西开展天然气价格形成机制改革试点。

扩大该机制试点范围有助于推动中石油(0857.HK)和中石化(0386.HK)加快勘探并提高产量，也会允许它们将较高的进口天然气成本转移至消费者身上，这包括土库曼斯坦的管道天然气以及进口液化天然气。

中国政府还准备放开对非传统的煤层气和页岩气的井口价格管制。

**电力定价**

中国政府12月表示，当电煤价格年度波幅超过5%时，上网电价将作相应调整。电价的改变将使电力企业把90%的煤炭价格波动转嫁给消费者，高于此前的70%。

分析人士预计，中国政府将增强电价的市场化导向，例如允许电力企业提高转嫁给消费者的电煤价格波动比例。其他选项还包括，部分电力供应实现实时定价或未来三年将上网电价提高4%-5%。

**石油暴利税**

国内原油生产的暴利税起征点或许将从每桶55美元提高至60美元或更高。全球基准原油价格已经长期处于90-110美元之间，国内油企一直在游说有关部门提高起征点，希望借此降低企业的巨额支出。

这种改变将还有助于抵消自2010年以来各省政府对原油和天然气销售额外征收的资源税负担。

油企或许还将说服中国政府放弃对页岩油开采征收暴利税，因该行业尚处于初级阶段，成本依然很高。

**燃油零售价**

中国料将修改已经实施四年的燃油零售定价机制，以更好地体现原油价格不断攀升的现实。这或将包括提高成品油价格上限调整频率，并对作为国内定价基准的国际一揽子原油价格构成作出调整。

**调和油产品消费税**

国家税务总局去年11月曾表示，中国将从2013年1月1日起对不符合国家或行业标准的油品开征消费税。

国税局没有具体指名具体征税的产品，但交易商表示，征收范围或将包括混合芳烃、动力煤油等。国内销售和进口都将受到影响。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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