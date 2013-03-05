中国2013年固定资产投资预期增长18% 城镇化率年末逾53%—发改委

美国将中兴通讯移出贸易黑名单
路透华盛顿3月28日 - 美国商务部发布通知表示，该部周三将把中国电信设备制造商中兴通讯移出贸易黑名单，此前该公司承认违反制裁伊朗的贸易禁令，并同意支付近9亿美元罚金。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会周二提交“两会”的报告预计，2013年全社会固定资产投资增长18%，社会消费品零售总额增长14.5%。
发改委在2013年国民经济和社会发展计划草案报告中称，预计今年末全国城镇化率预计达到53.37%；今年预计新增铁路投产里程5,200公里以上；今年预计新增水电装机2,100万千瓦,核电324万千瓦。
今年非金融类境外直接投资预计达887亿美元,增长15%；非金融领域外商直接投资预计1,130亿美元，增长1.2%。
发改委预计今年粮食产量将达5,000亿公斤以上，与去年目标相同。
(发稿 曹巍浩/李然; 审校 曾祥进)
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