中国政府或无法容忍换届首年经济增长不达标--东方汇理

《明报》：习近平担全球化大旗 中国方案需制度创新
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
路透香港7月4日 - 东方汇理银行周四称，相信中国政府无法容忍换届首年经济增长不达标，因此预期中国未来两至三个月将公布小型刺激经济措施，包括放宽财政政策和货币政策。
东方汇理银行亚洲（日本除外）高级经济师及策略师高大力(Dariusz Kowalczyk)在记者会上称，如果中国在今季不推出刺激经济措施，以现时外部环境未见起色以及国内消费疲弱的情况来看，相信今年中国的GDP增长只有7%，无法实现官方7.5%的增长目标。
“决策者不愿意大洒金钱来支撑经济增长，然他们亦不能接受换届第一年就不达标，正如1998年那样。”他并指出，从最近中国高层的言论可见，中国推出刺激经济的可能性增大。
中国国务院总理李克强此前表示，中国经济实现今年发展目标和未来持续健康发展有基础、有条件。
高大力称，预期中国将加大财政支出，同时在货币政策上局部宽松，但总的刺激规模要比2008年金融危机时期的4万亿小得多，并相信中国不会减息，但会继续推进利率市场化，可能容许银行以低于基准利率放贷甚至撤销贷款利率下限，以让银行获取较便宜的资金，同时中国央行可能会调低银行存款准金率。
他又预计，中国央行有可能于未来数月让人民币在某程度上贬值，并有可能扩大人民币兑美元汇率的每日波幅，由目前上下波幅1%扩大至1.5-2%；估计届今年底人民币兑美元汇率将在6.1的水平，离岸人民币的汇率更强，在6.06，而人民币国际化的步伐继续，离岸市场除香港、台湾和新加坡，未来会伸延至巴黎和伦敦。
他称，在种种刺激措施之下，下半年中国经济可望提速，全年GDP增长估计达7.7%。
东方汇理银行为法国农业信贷银行集团(CAGR.PA)旗下的企业及投资银行。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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