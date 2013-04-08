中国今年首次大规模购买美国软红冬小麦--CNGOIC

路透北京4月8日 - 中国粮油信息中心(CNGOIC)周一称，上周四中国厂商购买了14-16船美国软红冬小麦，船期为今年6-12月，美湾发货。这是中国今年首次大规模购买美国软红冬小麦。

该中心报告指出，从目前中国进口美国软红冬小麦的情况看，2013/14年度进口量仍将处于较高水平。

报告指出，4月5日，美国5月船期软红冬小麦对中国港口CNF报价为325-330美元/吨，到港完税价格为2,430-2,470元/吨，比广州港江苏产红麦价格低200元/吨左右。春节后美国软红冬小麦到港价格持续低于国产红麦，随着CBOT小麦期货价格大幅下跌，进口利润十分可观。

海关数据显示，今年1-2月份中国小麦进口总量为40.19万吨，其中美麦进口量为5.78万吨。

海关统计显示，截至2013年2月，中国2012/13年度（2012年6月-2013年5月）小麦进口总量为211.94万吨。3-5月进口小麦到港数量在80万吨左右。本年度小麦进口总量将达到300万吨左右。(完)

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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