2013年中晚稻最低收购价每市斤1.35元--发改委

中国房地产下滑带来金融冲击的风险加大 政府应对力下降--穆迪
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，中国面临的来自房地产潜在下滑的风险有所加大，因创纪录的借贷规模使银行业者更加偏爱风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
路透北京9月18日 - 中国国家发展改革委员会周三发布2013年中晚稻最低收购价每市斤1.35元人民币，粳稻最低收购价每市斤1.50元，以2013年生产的国标三等中晚稻为标准品。
发改委网站刊登的公告称，执行本预案的中晚稻（包括中晚籼稻和粳稻）主产区为辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西、四川11省（区）。其他中晚稻产区是否实行最低收购价政策，由省级人民政府自主决定。
“今年中晚稻有望继续丰收，集中上市后市场价格存在一定下行压力，部分地区面临收储仓容紧张的问题。”发改委称。
通知要求加大政策执行监督检查力度。各地粮食行政管理部门和价格主管部门在预案执行期间，要加大检查力度，督促收储企业严格执行国家粮食收购政策，规范收储行为，维护正常粮食收购秩序，防止出现“打白条”、违反质价政策等问题，保护好农民利益。（完）
欲参看更多详情，请点选发改委官方网站 (here)
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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