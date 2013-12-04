今年底中国并网太阳能发电装机规模预计达10GW

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.9134元附近
路透上海4月10日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.9134元附近，较上日贬值约185点。
路透上海12月4日 -中国国家能源局周三表示，今年以来国内新能源和可再生能源新增发电装机快速增长，预计到今年底，并网太阳能发电装机规模将达1,000万千瓦(10GW,吉瓦)，较上年末增长200%。
能源局网站新闻稿显示，到2013年底，全国发电总装机料将达到12.35亿千瓦。其中水电、风电、核电和太阳能占发电总装机的比重料分别达到22.5%、6.1%、1.2%和0.8%。而火电装机占比将由2012年底的71.5%下降到69.6%。
能源局统计显示，今年1-10月，全国累计新增新能源和可再生能源发电装机3,595万千瓦，为去年同期的2倍，占新增发电装机57.1%，占比较去年同期提高19.5个百分点。
其中，水电新增2,228万千瓦，占新增装机35.4%；核电新增221万千瓦，风电新增785万千瓦，太阳能发电新增装机361万千瓦。(完)
(发稿 丁琦；审校 张喜良)
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指标 3月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数