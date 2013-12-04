今年底中国并网太阳能发电装机规模预计达10GW

路透上海12月4日 -中国国家能源局周三表示，今年以来国内新能源和可再生能源新增发电装机快速增长，预计到今年底，并网太阳能发电装机规模将达1,000万千瓦(10GW,吉瓦)，较上年末增长200%。

能源局网站新闻稿显示，到2013年底，全国发电总装机料将达到12.35亿千瓦。其中水电、风电、核电和太阳能占发电总装机的比重料分别达到22.5%、6.1%、1.2%和0.8%。而火电装机占比将由2012年底的71.5%下降到69.6%。