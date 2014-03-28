中国2013年不锈钢产量占全球总量的一半--行业报告

沪深证交所两融余额周一减少54.8亿元 连续第五日下跌
路透上海4月25日 - 中国股市沪综指周一收跌1.37%。沪深证交所融资融券余额当日减少54.8亿元人民币，连续第五日下降；两市两融余额为9,174.3亿元，创下逾一个月低点。
路透伦敦3月27日 - 一份行业报告显示，尽管需求疲弱且价格整体趋势不振，但中国去年的不锈钢产量仍略超过全球产量的一半。
根据Steel Market Intelligence GmbH(SMI)的研究，2013年全球不锈钢产量为4,000万吨，而中国的产量就达2,050万吨。该报告称去年中国产量同比增长17%。
本月稍早，国际不锈钢论坛(International Stainless Steel Forum)称，去年中国不锈钢产量为1,900万吨，约占全球总产量3,810万吨的一半。
全球不锈钢产量中国占比增加的同时，其他许多不锈钢厂商正疲于应对产能过剩和价格疲软。
CRU不锈钢价格指数今年小幅反弹至去年7月以来最高，但比去年8月所及四年低位仅高3点。
SMI报告称，最大增幅来自中国二号业者青山集团，并指出民间厂商产量增长24%，而国有及合资业者产量增长11%。(完)
(编译 石冠兰 审校 王兴亚)
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