2013年中国国际收支再现“双顺差”（更新版）

* 2013年中国国际收支再现“双顺差”

* 资本和金融项目顺差较经常项目顺差大幅超出28.7%

* 全年国际储备资产增加4,314亿美元

* 体现人民币交易特性正在变强

(新增分析师评论和背景)

路透北京2月7日 -中国外汇管理局周五公布的初步数据显示，2013年中国国际收支再现“双顺差”，其中资本和金融项目顺差高达2,427亿美元，较经常项目顺差1,886亿美元大幅超出28.7%。

这显示2013年受国内外基本面和政策面影响导致资本大量流入，同时也扭转了上年国际收支趋平衡的势头。外管局数据显示，2012年全年国际收支经常项目顺差1,931亿美元，资本和金融项目则为逆差168亿美元。

“很正常，去年下半年人民币看贬预期彻底扭转了，经常项外贸虚增比较明显，资本和金融项下能做的肯定都做，套利嘛！”兴业银行首席经济学家鲁政委表示。

外管局数据并显示，2013年四季度中国经常项目顺差3,054亿元人民币（折合498亿美元），资本和金融项目（含净误差与遗漏）顺差4,963亿元人民币（折合810亿美元）。

去年四季度，资本和金融项目下直接投资净流入3,621亿元人民币；国际储备资产增加8017亿元人民币（折合1308亿美元），而全年国际储备资产增加了26,749亿元人民币（折合4,314亿美元）。

但鲁政委并不认为资本项大幅顺差是一件坏事。他说，资本金融项顺差在国际收支中占比大增，恰恰体现出人民币的交易特性正在变得越来越强。

“交易特性越高，市场也就越有能力自动出清。”他认为，从这个意义上而言，中国的国际收支比过去任何时候都更加趋近于均衡。

展望2014年，鲁政委认为人民币的交易特性还会变得更强。这也意味着如果人民币升值预期出现分化甚至逆转，资本和金融项目很可能迅速出现逆差，经常项目顺差也会减小。

外管局1月下旬发布通知，对包括对外债权、境内企业境外放款和利润汇出、个人财产转移等七方面的资本项目外汇管理进行简化和调整。通知自下周一(2月10日)起实施。

市场人士认为，此次调整涉及面广、指向性强、且开始涉及较为敏感的项目，显示在央行工作会议首次提出要争取国际收支基本平衡的目标之后，资本项开放步伐正明显加快。

鲁政委预计在今年一季度末二季度初，人民币升值预期完全有可能出现分化，即期汇率向中间价靠拢、并再次出现汇率“扩波幅”的窗口期。

外管局此前数据显示，2013年全年银行累计结售汇顺差24,213亿元人民币；银行代客累计远期净结汇8,157亿元人民币。银行同期累计代客结售汇顺差16,765亿元人民币（等值2,702亿美元）。（完）

(发稿 李然; 审校 杨淑祯)

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