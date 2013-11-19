中国完成今年全年外贸增长目标有困难--商务部发言人

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京11月19日 -中国商务部发言人沈丹阳周二称，未来两个月甚至更长时间，中国的外贸行业面临持续的多方面困难，完成今年全年外贸增长8%的目标有困难，但不是没可能。
他在商务部例行记者会上并表示，中国吸引外资的政策将保持稳定和透明。
沈丹阳还表示，人民币快速升值挤压了出口业利润。（完）
(发稿 沈燕；撰写 李然; 审校 曾祥进)
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路透上海4月14日 - 中国上海交易所与深圳交易所周五同时发布通知，正式确定于5月22日起修改回购计息方式，将到期购回价计息天数由名义天数修改为资金实际占款天数。
路透上海4月14日 - 中国证监会网站周五刊登通知表示，近日，针对炒作次新股和快进快出手法等恶性操纵市场行为，证监会部署了2017年专项执法行动第二批案件。目前，相关调查工作已经全面展开，部分重点案件已经取得重要突破。