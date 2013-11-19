中国完成今年全年外贸增长目标有困难--商务部发言人

路透北京11月19日 -中国商务部发言人沈丹阳周二称，未来两个月甚至更长时间，中国的外贸行业面临持续的多方面困难，完成今年全年外贸增长8%的目标有困难，但不是没可能。

他在商务部例行记者会上并表示，中国吸引外资的政策将保持稳定和透明。