中汽协：中国1月汽车销量同比增6%

作为全球最大的汽车市场，中汽协此前预计，2014年全年中国汽车需求量约为2,385万辆至2,429万辆左右（全年汽车市场需求量=总销量-出口量+进口量），中国汽车全年销量为2,374万辆至2,418万辆，增长率为8%-10%。