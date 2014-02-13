中汽协：中国1月汽车销量同比增6%

预计中国二季度住宅地价增速或将进一步放缓--报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
路透北京2月13日 - 中国汽车工业协会周四公布，中国2014年1月汽车销量同比增长6%。
作为全球最大的汽车市场，中汽协此前预计，2014年全年中国汽车需求量约为2,385万辆至2,429万辆左右（全年汽车市场需求量=总销量-出口量+进口量），中国汽车全年销量为2,374万辆至2,418万辆，增长率为8%-10%。
中国汽车工业协会的数据显示，2013年，中国汽车销售2,198万辆，同比增长13.87%。（完）
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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路透北京4月17日 - 中国国家统计局周一公布数据显示，今年一季度国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，略高于路透调查预估中值6.8%；环比则增长1.3%。
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