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中国财经 | 2015年 1月 20日 星期二 10:05 BJT

商务部：预计2014年社会消费品零售总额增长12%左右

路透北京1月20日 - 中国商务部新闻发言人孙继文预计，2014年社会消费品零售总额达26.6万亿元人民币，同比增长12%左右。消费继续成为拉动经济增长的第一驱动力。

商务部网站援引他的话称，2014年居民消费稳定增长，消费结构进一步优化，网络零售增长强劲，预计全年增长60%左右，大众消费需求旺盛，大众餐饮收入增长超过10%。

他指出，2014年，中国经济增速放缓，但就业超额完成任务，一个重要的原因是流通业吸纳了大量的新增劳动力，全年内贸流通就业人数超过1.4亿，占第三产业就业总人数的48.2%，其中商务部门主管的餐饮等八个行业吸纳就业就接近1亿人。

2013年中国社会消费品零售总额234,380亿元，比上年名义增长13.1%。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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