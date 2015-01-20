商务部：预计2014年社会消费品零售总额增长12%左右

他指出，2014年，中国经济增速放缓，但就业超额完成任务，一个重要的原因是流通业吸纳了大量的新增劳动力，全年内贸流通就业人数超过1.4亿，占第三产业就业总人数的48.2%，其中商务部门主管的餐饮等八个行业吸纳就业就接近1亿人。