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路透中文国际短讯 | 2014年 2月 27日 星期四 17:16 BJT

中国今年经济目标“不变中有变”

即将于3月初召开的中国人大和政协“两会”将吸引全球目光。分析师普遍预计，中国2014年经济增长和通胀目标将分别维持在7.5%和3.5%不变，但可以留意政府是否会引导对较低增速的预期。图为2014年2月8日拍摄的北京CBD建筑群。路透
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