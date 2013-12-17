中国明年GDP增长预期目标仍定为7.5%左右--财新

路透北京12月17日 -财新报导称此前结束的中央经济工作会议，明确了2014年的经济社会发展目标。其中，经济增长预期目标定为7.5%左右，与今年一致。

刊登在财新网站上的报导援引国家发改委一位政策研究专家称，中央提出明年GDP预期增长继续维持7.5%左右的目标，目的主要是维持经济中高速增长，可以保障就业不出问题；此外，亦担心将增长预期调低后，市场预期也随之变坏。

按中央政府工作程序，中央经济工作会议提出经济社会发展目标后，国务院随后在明年的政府工作报告中予以落实，经全国人大全体会议审议批准后生效。

中国2013年中央经济工作会议上上周五在北京闭幕。会议提出，2014年改革任务重大而艰巨，将坚持稳中求进的经济总基调，保持宏观政策连续性和稳定性，继续实施积极财政政策和稳健货币政策。

对于明年经济增速，会议提出：要全面认识持续健康发展和生产总值增长的关系，不能把发展简单化为增加生产总值，抓住机遇保持国内生产总值合理增长、推进经济结构调整，努力实现经济发展质量和效益得到提高又不会带来后遗症的速度。

此前，国务院发展研究中心、中国社会科学院、国家信息中心等政府研究机构均建议，将明年的GDP预期增速下调为7%，以便为经济转型、结构调整预留更多空间。（完）

(发稿 谢衡; 审校 黄凯)

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