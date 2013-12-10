中国明年GDP增长目标7%还是7.5%？答案倾向后者

* 稳增长目的是为稳就业，中国需要一定经济增速

* 接近官方消息和专家普遍预计明年GDP增长目标仍为7.5%

* 经济稳才能为推改革创造空间

作者 沈燕

路透北京12月10日 -尽管中国发文明确干部考核不再以GDP论成败，但学界一向热衷的GDP预测却从未停止。而对于明年中国GDP(国内生产总值)增长目标到底是7%还是7.5%的讨论，在为明年定调的中央经济工作会议召开之际，也变得愈发热烈。

有不少于四位来自政府或政府旗下智库的专家们给出一致的目标：中国明年GDP增幅目标仍会维持在7.5%左右，与2013年保持一致。因为中国经济已经企稳，更没有理由下调明年增长目标。

“今年经济下行压力较大的时候都没有调整目标，现在经济已经企稳了，更没有理由去下调明年的经济目标，我个人认为明年还是会定在7.5%。”前全国人大财经委副主任贺铿对路透称。今年中他曾在中国经济下行压力较大时建议下调当年GDP增长目标，旨为结构调整腾点空间。

他进一步指出，通过改革释放的红利，中国经济今年三季度见底企稳，明年重点仍是推进改革和调结构，无论是从现实需要抑或从稳定预期的角度看，中国都没有必要将明年经济增长目标下调至7%。

而来自券商和投行的报告们似乎更热衷7%的增长目标。国信证券报告称，现在市场正纠结于两个版本的明年经济增速目标：一个是“众望所归”的7%，这会极大调动市场对政府推进转型改革的热切之期；一个是“众失所望”的7.5%，这会极大加重市场对政府仍在“走老路”，断不敢“走新路”的担忧之情。

投资银行巴克莱的最新报告也调整了对中国GDP增长预测，将2013和2014年GDP增速预测分别下调至7.7%和7.2%，并认为增长势头会放缓。

国泰君安宏观分析师汪进认为，明年合理的增长目标是7.3%，“7%低了些，如果定在7%市场会吓一跳；但如果定在7.5%市场会更吓一跳，市场就不知道该如何解读了。政府到底要怎么调结构呢？”

**不必纠结GDP目标是7%抑或7.5%**

从本周中国已经公布的11月经济数据看，包括物价，外贸，投资，消费，工业增加值等等，都验证着中国经济的企稳回升，实现今年7.5%的增长目标大局已定。

而经济形势的稳定，无疑为习李新政府2014年推进落实三中全会改革方案提供了空间。

贺铿指出，从大环境看，今年以来通过政府的减政放权释放出了一些活力，明年会有更多的改革举措，稳定经济增长目标也有助于稳定信心。

“很多券商投行的报告都认为中国会下调明年的GDP增长目标至7%，从实际情况看应该不会，明年的目标还是会定在7.5%。”一位不具名的官方人士说。

该人士解释称，稳增长的目的是为了稳就业，中国需要一定的经济增长率，尽管十二五规划(2011-2015年)确定的目标是7%，但按照惯例都会留一些余地，从这个角度看，不管是7%还是7.5%，只要是有质量的增长差几个点区别不大，不必太在意。

中国人力资源和社会保障部副部长信长星此前提到，中国适龄就业人口（16岁-60岁）的峰值将会出现在2014年，因大量就业人口将会在接受高等教育之后才就业，因而在2014年以后的若干年间，中国将持续面临巨大的新增劳动力就业压力。

2013年中国普通高校毕业生规模达到创纪录的699万人，今年1-9月，城镇新增就业人数1,066万人，三季度末城镇登记失业率为4.0%。

由此不难看出，要应对庞大的就业压力，同时还要为推进改革创造时间和空间，这也是中国总理屡屡强调宏观调控底线思维的原因所在。

中国总理李克强上月对其底线思维的宏观调控给出明确区间。而根据测算，保证新增就业1,000万人、城镇登记失业率在4%左右，中国需要7.2%的经济增长。

中国社会科学院最新发布的中国经济形势分析与预测蓝皮书则预计，今年中国GDP将同比增长7.7%，2014年经济增速7.5%左右，继续处于经济运行合理区间。

“全球来看欧美经济是会逐渐好转的，明年中国目标定在7.5%并不比今年高，保持在同样水平并不表明政府就疯掉了、还要让经济保持在高水平，”交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟说，“明年关键要看政府在做什么，要看改革的力度。”（完）

（北京中文部乔艳红对本文亦有贡献）

(审校 张喜良)

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