中国经济增长可望稳定在7-7.5%--道富环球

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
路透香港1月23日 -尽管1月份制造业数据显示经济动力不足，美国道富集团(STT.N)的投资管理业务分支周四称，预期中国经济进一步下行空间有限，增长可望稳定在7-7.5%，因出口以及国内生产活动已见改善。
道富环球投资首席经济师ChristopherProbyn在记者会上称，中国的出口于2011-12年表现疲弱之时，利率却没有大幅下调，导致经济增长放缓幅度比预期大，不过最近中国的出口转强，且发电量上升显示出生产活动已见改善，因此认为中国经济进一步大幅下行空间有限。
“我们估计中国经济增长约在7.5%，可能会略低于此，但大幅放缓的可能性不大。”他说。
他并称，由于通胀处于温和水平，倘若经济增长情况开始差强人意，中国可以采取措施应对。而该行基本预测中国经济增速将稳定在7-7.5%，主要风险在于影子银行问题。
稍早公布的汇丰中国1月制造业PMI初值再度跌破荣枯线，并创下六个月最低水准，主要受产出和新订单等指数纷纷回落影响。鉴于去年年中开始的“微刺激”举措效应减退，且政策面更注重改革和调结构，预计一季度宏观经济将延续偏弱格局。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
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虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。