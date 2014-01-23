中国经济增长可望稳定在7-7.5%--道富环球

路透香港1月23日 -尽管1月份制造业数据显示经济动力不足，美国道富集团(STT.N)的投资管理业务分支周四称，预期中国经济进一步下行空间有限，增长可望稳定在7-7.5%，因出口以及国内生产活动已见改善。

道富环球投资首席经济师ChristopherProbyn在记者会上称，中国的出口于2011-12年表现疲弱之时，利率却没有大幅下调，导致经济增长放缓幅度比预期大，不过最近中国的出口转强，且发电量上升显示出生产活动已见改善，因此认为中国经济进一步大幅下行空间有限。

“我们估计中国经济增长约在7.5%，可能会略低于此，但大幅放缓的可能性不大。”他说。

他并称，由于通胀处于温和水平，倘若经济增长情况开始差强人意，中国可以采取措施应对。而该行基本预测中国经济增速将稳定在7-7.5%，主要风险在于影子银行问题。

稍早公布的汇丰中国1月制造业PMI初值再度跌破荣枯线，并创下六个月最低水准，主要受产出和新订单等指数纷纷回落影响。鉴于去年年中开始的“微刺激”举措效应减退，且政策面更注重改革和调结构，预计一季度宏观经济将延续偏弱格局。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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