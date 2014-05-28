中国力求今年推出原油期货--官员

路透上海5月28日 - 中国证券监督管理委员会副主席姜洋周三表示，中国力求在今年推出首个原油期货合约，此举将让中国这个全球第二大原油消费国在全球订价上拥有更大影响力。

这个原油期约将允许海外机构投资人无须设立本地子公司就可参与，是中国首个拥有此等交易条件的商品期货；该期约是由上海证券交易所所提出，但延宕已久。

原油期货的推出从2012年延宕至今。该合约受到投资人的密切关注，因这个以人民币计价的合约将允许外国投资人以美元结算，将会是中国资本市场自由化的一个里程碑。

姜洋在一场产业会议上表示，原油期货的准备工作已经大致完成，上海证交所将会加强与其他监管机构合作，以确保能如期推出。

这项期货合约需要多个机构批准，包括中国外汇监管机构，因人民币尚无法自由兑换。

中国期望这项期货能够成为亚洲的指标，若成功推出将会为向外资开放其他大宗商品衍生品铺路，例如交投活络的铜及大豆期货。

根据现有计画，可实货交割合约的标的物将是占中国进口大宗的高硫原油。根据交易所资料，合约定价将不包含关税及加值税，同时允许在保税仓储区进行实货交割。

根据上海证交所起草的规定，海外投资人将可选择以人民币或美元做为结算货币。(完)

(编译 张明钧; 审校 王冠中)

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