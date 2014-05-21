中国2014年铂金首饰需求料将升温

M图为香港一家首饰店内的中国内地游客。 REUTERS/Bobby Yip

路透新加坡5月21日 - 中国对铂金(白金)首饰的需求可能在2014年升温，因很多年轻买家更青睐铂金而非黄金。因价格前景暗淡，黄金正在丧失部分魅力。

需求转强之际，全球铂金供应缺口也料利好价格前景XPT=。中国的珠宝首饰行业是铂金在全球的最大市场，欧洲的汽车催化剂(触媒)相关的需求以微小的差距屈居第二。

国际铂金协会(PGI)称，今年中国的铂金首饰零售需求料增长5%，高于去年3%的增幅。

“中国婚庆行业对铂金的需求特别大，”PGI中国区主管Dennis Kao说，并补充说5%的增幅算是保守预估。

他表示，新婚夫妇在选择婚戒时越来越偏爱铂金而非黄金，而铂金镶钻首饰的流行也会助铂金销售一臂之力。

中国国有金属研究机构安泰科的分析师靳湘云也同意这个看法。

“铂金需求今年会有一些增加，因为钻石市场越来越有人气，”靳湘云说。“纯铂金市场将大致维持稳定。”

根据汤森路透旗下金属谘询机构GFMS，去年中国消费者买进约700吨金饰，买进的铂金首饰则是略多于40吨。

2013年铂金在中国略失光彩，因为金价大跌28%促使消费者抢进黄金。

虽然中国人在传统上仍偏好黄金，但金价今年仅涨了7.5%，而且中期前景看空，黄金投资的魅力逐渐退去，这从第一季需求放缓即可见端倪。

而铂金虽然比黄金升水每盎司175美元，但预计铂金需求将出现上升。

“在中国，铂金首饰在本质上和黄金非常不同，”PGI的Kao说。

“黄金被视为一种投资，人们会注意自己花了多少钱买。但在其他首饰类别上，消费者对价格的敏感度就不是那么高了。”

**近年来铂金饰品销售增长**

一名公司发言人通过电子邮件表示，周大福(1929.HK)等珠宝商看到，最近几年白金饰品销量增长，并预计上行趋势可能维持下去。

该公司称，“铂金适合时尚现代的设计，这很吸引年轻顾客、职业女性和追求时尚的人群。”

分析师指出，铂金也因零售商向二三线城市扩张而获益，中国的铂金进口同样也反映了这点。

中国去年进口铂金98.3吨，较之前一年增长24%。2014年第一季铂金进口同比攀升20%，表明铂金饰品的需求料走强。

“除非金价面临大幅修正，否则不太可能出现又一波黄金热潮，所以人们可能会把部分注意力转向铂金，”GFMS上个月在年报中称。(完)

(编译 艾茂林/李婷仪/王翔琼；审校 张明钧/杜明霞/高琦)

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