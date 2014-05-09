刘煜辉：中国今年工作重心为稳住经济保证政治稳定

中国“货币操纵”威胁消除 “汇率失调”风险再现--中银香港
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
路透北京5月9日 - （本文为中国社会科学院教授、广发证券首席经济学家刘煜辉的最新文章，本文仅代表个人观点）
今年全年真正的工作重心是稳住经济保证政治稳定，其他都是次要的。从这点上看，经济出现极端场景的概率不大。
从出口上看，4月份中国对美国出口同比增长12.0%，对欧盟出口增长15.1%，对东南亚出口增长3.8%。应该相信这种短期趋势会继续。
观察中国主要出口对象的基本面，欧洲目前经济强度（PMI）的确有点超预期，美国剔除恶劣天气的干扰，实际经济复苏动力很强。美国的就业状况、消费者支出、耐用品订单、消费者信心、制造业、PMI 、企业capex、企业并购均显乐观迹象，这与美联储判断一致。
中国出口形势向好，可以从韩国出口的今年持续反弹趋势得到印证：4月份韩国出口反弹至9%。而韩国出口一般是中国未来数月出口的引领性指标。
而4月份进口受基建定向刺激的影响，大宗进口放量。这种趋势是否可以持续，有待观察。
反观国内，中国经济最大的变数是地产。地产崩溃的预期在酝酿，一旦进入自我实现程序，整个债务链都会发生断裂。这种情况在目前的时间点上，政治是不允许的，放任房地产崩盘的概率小。若楼市出现拐点，则政策出手的概率大。现阶段，地方政府和银行各自救市的一些举措都是被默许的。而宏观层面的显性政策可能在等待数据上的出手合理性。
当下，政策只能从激励信贷上着手，采取放松限购、下调首付比例、放松相关购房信贷政策（比如按揭享受下调风险权重的优惠）等定向方式来直接支持住房需求。但全局性的宽松政策（降准、降息）是投鼠忌器的。
这些措施的目的是延缓楼市崩溃时点的到来，为政治争取时间。
如果地产疲软拖累进口的话，国际收支可能会带来衰退性的改善，人民币贬值会阶段性告一段落，有利于稳定人民币资产的预期。
在信贷领域，国内一些定向的领域获得了融资成本下降的好处。而这些好处主要来自于行政力量对信贷分配过程的干预。“铁公基”和央企又一次成为稳定局势的受益者。而大部分信用领域的融资成本还在上升，贷款基础利率（LPR）从去年10月份5.71%上升到目前的5.77%。一般性贷款从去年年底7.14%上升至今年一季度的7.37%，个贷从6.53%上升至6.7%。
与一年多前不同的是，这回信用总量扩张不快，因为房地产占用了部分信贷额度，铁公基成为了最大的受益者。因此，此次的信用刺激叫“定向金融”。这种刺激方式的总体效果可能稍差，但可以防止房地产业的崩盘。
此外，铁公基的债券行情也待后市观察。短期看，行情比较好，但是支持其长期利好的实质性因素只有地产的疲软。
因此，目前只是一些定向部分获得了流动性溢价的好处，架构还是那个架构，黑箱依旧是黑箱。银行不定价信用，市场也不能定价信用，而信用是个黑箱。（完）
(整理 李贺; 审校 杨淑祯)
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