中国2014年将成为全球最大太阳能市场--IHS

* 中国今年将安装13 GW太阳能面板，占全球28%

* 欧洲今年安装量料降至9.7 GW，确认市场重心向亚洲转移

* 2014年全球安装量达46 GW，成长22%

路透法兰克福4月1日 -根据研究机构IHS的报告，中国今年将超越欧洲，成为太阳能行业最大市场；中国积极开发绿色能源，将提振全球需求。

根据IHS，中国今年太阳能面板安装量料达13 GW，约占全球的28%，高于2013年的10 GW。

IHS表示欧洲2014年安装量料降至9.7 GW，自2011年创下19GW的纪录后连续三年下降。IHS并称全球整体安装量料增加20%以上至46 GW。

“尽管欧洲政府对光伏产业的支持持续下降，但其他地区的条件继续改善，因此全球市场继续增长。”IHS资深总监AshSharma在声明稿指出。

该研究报告证实，全球太阳能产品需求的重心正从欧洲转向亚洲。欧洲政府降低对可再生能源的补贴，而亚洲在太阳能方面的支出则大幅提升。

这主要是因为中国去年决定，到2015年太阳能发电装机容量将达35GW以上，且日本在2011年福岛灾难后，也需取代关闭的核电厂。

IHS称，日本今年将安装9 GW太阳能面板，高于去年的6.3 GW。

“IHS对全球光伏安装量的长期展望仍大致不变，未来五年均料有二位数年成长率，2018年底总装机容量可望超过400GW。”Sharma称。

根据欧洲光伏产业协会(EPIA)，2012年全球太阳能发电装机容量为102 GW。(完)

(编译 张若琪 审校 张涛)

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