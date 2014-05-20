中国今年外贸形势严峻 下行压力较大--商务部

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京5月20日 - 中国商务部对外贸易司司长张骥周二表示，今年中国外贸形势严峻，下行压力较大，中长期看外贸形势趋紧。
他在国新办举行的新闻发布会上并称，地缘政治风险上升，外部不确定性对外贸企业影响加大，最近越南发生的针对中国企业的暴力事件可能损害双边贸易。
他表示，完成今年外贸增长7.5%的目标任务艰巨。
此前数据显示，1-4月中国出口同比则下降2.3%，进口增长1.4%；贸易顺差352.4亿美元，减少41.4%。
中国国务院上周四出台稳定外贸增长的政策细则，提出将进一步加强进口，扩大国内短缺 资源进口及扩大原油进口渠道；同时稳定传统优势产品出口，保持货物贸易稳定增长，支持服务贸易发展。（完）
(发稿 沈燕 撰写 李贺; 审校 曾祥进)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。