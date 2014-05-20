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中国财经 | 2014年 5月 20日 星期二 10:54 BJT

中国今年外贸形势严峻 下行压力较大--商务部

路透北京5月20日 - 中国商务部对外贸易司司长张骥周二表示，今年中国外贸形势严峻，下行压力较大，中长期看外贸形势趋紧。

他在国新办举行的新闻发布会上并称，地缘政治风险上升，外部不确定性对外贸企业影响加大，最近越南发生的针对中国企业的暴力事件可能损害双边贸易。

他表示，完成今年外贸增长7.5%的目标任务艰巨。

此前数据显示，1-4月中国出口同比则下降2.3%，进口增长1.4%；贸易顺差352.4亿美元，减少41.4%。

中国国务院上周四出台稳定外贸增长的政策细则，提出将进一步加强进口，扩大国内短缺 资源进口及扩大原油进口渠道；同时稳定传统优势产品出口，保持货物贸易稳定增长，支持服务贸易发展。（完）

(发稿 沈燕 撰写 李贺; 审校 曾祥进)

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