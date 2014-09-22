发改委：中国2015年将限制棉花进口配额

路透9月22日 - 中国国家发展与改革委员会一名官员周一表示，2015年将按照加入世贸组织承诺的89.4万吨发放棉花进口配额，不再增发进口配额。

身为全球棉花消费大国的中国往年均会增发数千吨进口配额。这项政策的改变将损及美国等外销大国；而中国方面的需求对于棉花价格扮演着举足轻重的角色。(完)