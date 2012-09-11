2015年社会消费品零售总额计划达32万亿元 年均增长15%

为实现上述目标,规划提出六大保障措施,如完善法规标准体系;加大财税和价格政策支持力度,实行结构性减税,规范流通环节收费;创新金融支持政策.稳步发展消费信贷市场,有针对性地培育和巩固消费信贷增长点;完善规划和土地政策等.