2015年社会消费品零售总额计划达32万亿元 年均增长15%

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透北京9月11日电---中国国务院办公厅近日印发的《国内贸易发展"十二五"规划》明确提出,到2015年社会消费品零售总额达32万亿元人民币左右,年均增长15%左右.
规划亦提出,"十二五"(2011-2015年)期间中国生产资料销售总额76万亿元左右,年均增长16%左右;批发零售住宿餐饮业增加值超过7万亿元,年均实际增长11%左右.
为实现上述目标,规划提出六大保障措施,如完善法规标准体系;加大财税和价格政策支持力度,实行结构性减税,规范流通环节收费;创新金融支持政策.稳步发展消费信贷市场,有针对性地培育和巩固消费信贷增长点;完善规划和土地政策等.
中国2011年社会消费品的零售总额达18.4万亿元,同比增长17.1%."十一五"时期(2006年-2010年)社会消费品零售总额年均增长18.1%.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 曾祥进
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