今年中国棉花减产4.6%至534.3万吨 受播种面积减少影响--统计局

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月20日 - 中国国家统计局周二表示，受播种面积减少影响，2016年全国棉花产量534.3万吨，比2015年减产26万吨，下降4.6%，棉花播种面积已连续三年减少。
统计局网站刊登的数据显示，今年全国棉花播种面积3,376.1千公顷（5,064.2万亩），比2015年减少420.5千公顷（630.8万亩），下降11.1%。
“播种面积减少是2016年我国棉花产量减少的主要原因。继2014、2015年棉花播种面积减少后，今年又继续减少。”统计局农村司高级统计师黄秉信表示。
分地区看，新疆棉花播种面积比2015年减少99.1千公顷（148.8万亩），下降5.2%；其他省棉花播种面积减少321.3千公顷（482.0万亩），下降17%。
黄秉信并称，从棉区看，黄河、长江流域主要棉区延续2015年减产较多的趋势。其中，黄河流域棉花面积减少147.8千公顷（221.7万亩），下降14.3%；单产每公顷增加63.3公斤（4.2公斤/亩），提高6.0%；产量减少10.0万吨，下降9.2%。
长江流域棉花面积减少160.7千公顷（241.1万亩），下降19.8%；单产每公顷减少68.3公斤（4.6公斤/亩），下降5.9%；产量减少23万吨，下降24.6%。
不过，黄秉信指出，尽管最大的产棉区新疆棉花播种面积减少，但由于每公顷单产增加151.5公斤（10.1公斤/亩），棉花产量仍达到359.4万吨，比上年增加9.1万吨，增长2.6%。新疆棉花产量占全国的比重进一步扩大达到67.3%，比上年提高4.8个百分点。
全国棉花单位面积产量1,582.5公斤/公顷（105.5公斤/亩），比2015年增加106.5公斤/公顷（7.1公斤/亩），提高7.2%。（完）
欲览详情，请点击国家统计局网站链接 www.stats.gov.cn/
(发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)
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