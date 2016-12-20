今年中国棉花减产4.6%至534.3万吨 受播种面积减少影响--统计局

路透北京12月20日 - 中国国家统计局周二表示，受播种面积减少影响，2016年全国棉花产量534.3万吨，比2015年减产26万吨，下降4.6%，棉花播种面积已连续三年减少。

统计局网站刊登的数据显示，今年全国棉花播种面积3,376.1千公顷（5,064.2万亩），比2015年减少420.5千公顷（630.8万亩），下降11.1%。

“播种面积减少是2016年我国棉花产量减少的主要原因。继2014、2015年棉花播种面积减少后，今年又继续减少。”统计局农村司高级统计师黄秉信表示。

分地区看，新疆棉花播种面积比2015年减少99.1千公顷（148.8万亩），下降5.2%；其他省棉花播种面积减少321.3千公顷（482.0万亩），下降17%。

黄秉信并称，从棉区看，黄河、长江流域主要棉区延续2015年减产较多的趋势。其中，黄河流域棉花面积减少147.8千公顷（221.7万亩），下降14.3%；单产每公顷增加63.3公斤（4.2公斤/亩），提高6.0%；产量减少10.0万吨，下降9.2%。

长江流域棉花面积减少160.7千公顷（241.1万亩），下降19.8%；单产每公顷减少68.3公斤（4.6公斤/亩），下降5.9%；产量减少23万吨，下降24.6%。

不过，黄秉信指出，尽管最大的产棉区新疆棉花播种面积减少，但由于每公顷单产增加151.5公斤（10.1公斤/亩），棉花产量仍达到359.4万吨，比上年增加9.1万吨，增长2.6%。新疆棉花产量占全国的比重进一步扩大达到67.3%，比上年提高4.8个百分点。

全国棉花单位面积产量1,582.5公斤/公顷（105.5公斤/亩），比2015年增加106.5公斤/公顷（7.1公斤/亩），提高7.2%。（完）

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