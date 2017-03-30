2016年末中国对外金融净资产18005亿美元 较上年末增8%--外管局

华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透北京3月30日 - 中国国家外汇管理局周四公布，2016年末中国对外金融净资产18,005亿美元，较上年末增加1,277亿美元，增长8%。
外管局网站新闻稿显示，去年12月末，中国对外金融资产64,666亿美元，对外负债46,660亿美元。
其中，直接投资资产13,172亿美元，证券投资资产3,651亿美元，金融衍生工具资产52亿美元，其他投资资产16,811亿美元，储备资产30,978亿美元，分别占对外金融资产的20%、6%、0.1%、26%和48%。
在对外负债中，直接投资负债28,659亿美元，证券投资负债8,086亿美元，金融衍生工具负债66亿美元，其他投资负债9,849亿美元，分别占对外负债的61%、17%、0.1%和21%。
按SDR计值，2016年末，中国对外金融资产48,102亿SDR，对外负债34,709亿SDR，对外净资产13,394亿SDR。
外管局并称，已修订了2015年3月末至2016年9月末各季度末国际投资头寸数据。（完）
更多细节，请点击国家外管局网站：www.safe.gov.cn
(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
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