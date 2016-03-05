中国今年全国预算赤字率提高至3% 财政政策进一步发力

路透北京3月5日 - 中国财政部周六称，2016年全国财政预算赤字规模为2.18万亿元人民币，较上年增加5,600亿元，赤字率为3%(占国内生产总值GDP的比例)，比2015年提高0.6个百分点；财政部表示，今年财政形势更加严峻，平衡收支面临极大压力，将继续实施积极财政政策并加大力度。

财政部在提交全国人大审议的中央和地方预算草案报告中称，2016年全国一般公共预算收入15.72万亿元，增长3%；加上调入资金1,715亿元，可安排的收入总量为158,915亿元；全国一般公共预算支出180,715亿元，剔除地方上年使用结转结余及调入资金后同口径增长6.7%。

今年中央财政赤字1.4万亿元，比2015年增加2,800亿元，中央财政国债余额限额为125,908.35亿元（2015年则为111,908.35亿元）。此外今年将中央国有资本经营预算调入一般公共预算的比例由2015年的16%提高到19%。

报告并称，2016年地方财政赤字7,800亿元，比上年增加2,800亿元，通过发行地方政府一般债券弥补，地方政府一般债务余额限额107,072.4亿元。

财政部表示，2016年继续实施积极财政政策并加大力度，主要体现在：进一步减税降费，全面实施营改增，将试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业、生活服务业；扩大财政赤字，主要用于弥补减税降费带来的财政减收；调整优化支出结构；加大财政资金统筹使用力度。

财政部还指出，中国将严格控制债务规模，科学拟定债务限额，并将提高债券发行市场化定价水平。

中国经济下行进一步加大去年财政收支压力，去年全年财政收入未达标，而支出超过年初预算。2015年全国一般公共预算收入同口径增长5.8%，比上年回落2.8个百分点，也是1988年以来中国财政收入最低增速。

**严格政府债务管理**

财政部并称，在强化中央政府债务管理的同时，严格地方政府债务管理。加强限额管理和预算管理；健全风险评估和预警机制，评估各地债务风险，并对高风险地区进行预警。

做好地方政府债券发行工作，提高债券发行市场化定价水平，统筹国债、地方债发行节奏，研究推进地方政府债券投资群体多元化，积极建设地方政府债券二级市场，提高流动性。

财政部表示，今年将调整消费税征收范围、环节和税率；推进综合与分类相结合的个人所得税改革；全面推进资源税改革。

同时研究落实邮税调整方案，规范跨境电子商务零售进口税收政策；落实鼓励企业创新的财税政策，支持企业加大研发投入；继续配合做好船舶吨税、环境保护税等立法工作。

财政部还指出，进一步盘活存量资金，继续按规定清理收回两年以上结转资金，同时加强对两年以内资金的清理盘活；稳妥推进国库现金管理，研究建立财政库底目标余额管理制度。

此外还将大力推广运用PPP（政府和社会资本合作）模式，研究推进政府和社会资本合作法的立法工作，推动PPP融资支持基金顺利运行，带动更多项目落地实施。

与此同时，发挥好各类财政性投资基金的作用，逐步改变行政性分配方式，主要采取基金管理等市场化运作模式，逐步与金融资本结合，发挥财政资金撬动社会资本的作用。（完）