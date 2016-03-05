中国今年全国预算赤字率提高至3% 财政政策进一步发力

国海证券称大股东广西投资集团拟增持公司至多2%股份
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透北京3月5日 - 中国财政部周六称，2016年全国财政预算赤字规模为2.18万亿元人民币，较上年增加5,600亿元，赤字率为3%(占国内生产总值GDP的比例)，比2015年提高0.6个百分点；财政部表示，今年财政形势更加严峻，平衡收支面临极大压力，将继续实施积极财政政策并加大力度。
财政部在提交全国人大审议的中央和地方预算草案报告中称，2016年全国一般公共预算收入15.72万亿元，增长3%；加上调入资金1,715亿元，可安排的收入总量为158,915亿元；全国一般公共预算支出180,715亿元，剔除地方上年使用结转结余及调入资金后同口径增长6.7%。
今年中央财政赤字1.4万亿元，比2015年增加2,800亿元，中央财政国债余额限额为125,908.35亿元（2015年则为111,908.35亿元）。此外今年将中央国有资本经营预算调入一般公共预算的比例由2015年的16%提高到19%。
报告并称，2016年地方财政赤字7,800亿元，比上年增加2,800亿元，通过发行地方政府一般债券弥补，地方政府一般债务余额限额107,072.4亿元。
财政部表示，2016年继续实施积极财政政策并加大力度，主要体现在：进一步减税降费，全面实施营改增，将试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业、生活服务业；扩大财政赤字，主要用于弥补减税降费带来的财政减收；调整优化支出结构；加大财政资金统筹使用力度。
财政部还指出，中国将严格控制债务规模，科学拟定债务限额，并将提高债券发行市场化定价水平。
中国经济下行进一步加大去年财政收支压力，去年全年财政收入未达标，而支出超过年初预算。2015年全国一般公共预算收入同口径增长5.8%，比上年回落2.8个百分点，也是1988年以来中国财政收入最低增速。
**严格政府债务管理**
财政部并称，在强化中央政府债务管理的同时，严格地方政府债务管理。加强限额管理和预算管理；健全风险评估和预警机制，评估各地债务风险，并对高风险地区进行预警。
做好地方政府债券发行工作，提高债券发行市场化定价水平，统筹国债、地方债发行节奏，研究推进地方政府债券投资群体多元化，积极建设地方政府债券二级市场，提高流动性。
财政部表示，今年将调整消费税征收范围、环节和税率；推进综合与分类相结合的个人所得税改革；全面推进资源税改革。
同时研究落实邮税调整方案，规范跨境电子商务零售进口税收政策；落实鼓励企业创新的财税政策，支持企业加大研发投入；继续配合做好船舶吨税、环境保护税等立法工作。
财政部还指出，进一步盘活存量资金，继续按规定清理收回两年以上结转资金，同时加强对两年以内资金的清理盘活；稳妥推进国库现金管理，研究建立财政库底目标余额管理制度。
此外还将大力推广运用PPP（政府和社会资本合作）模式，研究推进政府和社会资本合作法的立法工作，推动PPP融资支持基金顺利运行，带动更多项目落地实施。
与此同时，发挥好各类财政性投资基金的作用，逐步改变行政性分配方式，主要采取基金管理等市场化运作模式，逐步与金融资本结合，发挥财政资金撬动社会资本的作用。（完）
(发稿 边竞/宿泱韫；审校 张喜良)
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