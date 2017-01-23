中国2016年财政收入同比增长4.5% 支出增长6.4%--财政部

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月23日 - 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元人民币，同比增长4.5%；全国一般公共预算支出187,841亿元，比上年增长6.4%。
2016年全国一般公共预算收入仍延续增幅逐年回落的走势。2014年和2015年财政收入增速分别为8.6%和8.4%。
以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：
财政收入 财政支出
2016年全年 4.5 6.4
11月 3.1 12.2
10月 5.9 -12.5
9月 4.9 11.3
8月 1.7 10.3
7月 3.3 0.3
6月 1.7 19.9
5月 7.3 17.6
4月 14.4 4.5
3月 7.1 20.1
1-2月 6.3 12
2015年全年 8.4 15.8
11月 11.4 25.9
10月 8.7 36.1
9月 9.4 26.9
8月 6.2 25.9
7月 12.5 24.1
6月 13.9 13.9
5月 5 2.6
4月 8.2 33.2
3月 5.8 4.4
2015年1-2月 3.2 10.5
2014年全年 8.6 8.2
（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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