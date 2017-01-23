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中国财经 | 2017年 1月 23日 星期一 16:43 BJT

中国2016年财政收入同比增长4.5% 支出增长6.4%--财政部

路透北京1月23日 - 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元人民币，同比增长4.5%；全国一般公共预算支出187,841亿元，比上年增长6.4%。

2016年全国一般公共预算收入仍延续增幅逐年回落的走势。2014年和2015年财政收入增速分别为8.6%和8.4%。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

财政收入 财政支出

2016年全年 4.5 6.4

11月 3.1 12.2

10月 5.9 -12.5

9月 4.9 11.3

8月 1.7 10.3

7月 3.3 0.3

6月 1.7 19.9

5月 7.3 17.6

4月 14.4 4.5

3月 7.1 20.1

1-2月 6.3 12

2015年全年 8.4 15.8

11月 11.4 25.9

10月 8.7 36.1

9月 9.4 26.9

8月 6.2 25.9

7月 12.5 24.1

6月 13.9 13.9

5月 5 2.6

4月 8.2 33.2

3月 5.8 4.4

2015年1-2月 3.2 10.5

2014年全年 8.6 8.2

（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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