中国今年全国粮食总产量6.16亿吨 比上年减少0.8%--国家统计局

路透北京12月8日 - 中国国家统计局周四发布关于2016年粮食产量的公告称，受到播种面积减少和单产下降等因素影响，今年全国粮食总产量61,623.9万吨（12,324.8亿斤），比2015年减少520.1万吨（104.0亿斤），减少0.8%。

国家统计局农村司高级统计师黄秉信解读称，2016年粮食产量下降同时受到播种面积减少和单产下降，以及全国农业气象灾害较上年偏重等多种因素的影响。

具体来看，今年全国粮食播种面积比上年减少了472万亩，因播种面积减少而减产34亿斤，占粮食减产总量的33.2%；全国粮食产量因单产下降而减产70亿斤，占粮食减产总量的66.8%。

统计局数据并显示，今年谷物产量56,516.5万吨（11,303.3亿斤），比2015年减少711.5万吨（142.3亿斤），减少1.2%。

黄秉信指出，粮食播种面积减少的主要原因是今年各地针对粮食品种的供需矛盾，主动优化农业生产结构和区域布局，适当调减非优势区玉米种植面积，采取“玉米改大豆”、“粮改饲”和“粮改油”等措施调整农业种植结构。

粮食单产下降的主要原因则中高产作物面积减少，以及全国农业气象灾害较上年偏重，部分地区受灾较重。夏粮、早稻因灾减产。秋粮生长前期，南方多地遭受强降水，湖北、安徽等地受灾较重，部分农田反复受淹，作物倒伏严重。

7月下旬至8月中下旬，南方一些地区又遭遇持续高温天气，导致水稻空壳率增加；东北、西北部分地区出现不同程度旱情，对玉米后期生产和灌浆不利。

据民政部统计，今年1-10月份，全国农作物受灾面积3.97亿亩，比上年同期增加5410万亩，增长25.7%；绝收面积6218万亩，增加1719万亩，增长70.9%。

统计局数据显示，今年全国粮食播种面积113,028.2千公顷（169542.3万亩），比2015年减少314.7千公顷（472.1万亩），减少0.3%。其中谷物播种面积94,370.8千公顷（141556.2万亩），比2015年减少1,265.1千公顷（1897.7万亩），减少1.3%。（完）

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