中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录

路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。

统计局并公布，2016年中国规模以上工业增加值同比增长6%，社会消费品零售总额同比增10.4%；同期，固定资产投资增长8.1%，民间固定资产投资同比增长3.2%。

以下是国务院新闻办公室举行的国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录：

**经济发展新常态特征更加明显**

中国经济发展已经进入了新常态，增速换挡、动能转换、结构优化。可以说，过去一年，新常态的特征更加明显。

经济增长速度6.7%，处于合理运行区间，也处在6.5%到7%的预期区间，是中高速增长，在世界范围内还是比较高的速度。国际货币基金组织预测2016年中国经济增长6.7%、印度增长6.6%，中国的经济增速在世界上可能还是最高的速度。

从结构优化看，2016年服务业的比重继续提高，消费贡献率占将近2/3。从转方式来看，2016年单位GDP能耗下降5%，这也很不容易；清洁能源比重上升，企业效益提高。

经济增长的质量和效益的提升是转方式的一个重要标志。所以概括起来说，经济运行处在合理区间，经济增长的质量和效益提高，是过去一年新常态特征明显的两个主要标志。

**某些领域存在脱实向虚现象**

是不是存在着脱实向虚的现象，应该说在某些方面、某些领域可能是有。加强金融为实体经济服务，这几年力度不断加大，采取了一系列措施，特别是通过供给侧结构性改革，企业的效益有所改善，这就反映了实体经济的状况是在改善的。

对于大家担心的一些资本市场的波动现象，过去一年也是得到了有效控制。应该说，我们正在朝着支持实体经济发展、提高金融效率的方向，走出了重要一步。当然，我们还要继续防止市场过度波动可能存在的潜在风险的现象，把实体经济做得更加紮实。

我们已经是实体经济大国了，现在的问题是，要把实体经济大国做成强国，制造业强国、工业强国、服务业强国、农业强国，这是我们今后的任务。

**中国负债处世界中等水平**

新增贷款随着我国的经济规模越来越大，新增贷款规模、包括社会融资规模，都是可观的量。但是从M2的增速来说，比前两年还是明显下降的，货币的流动性在合理范围之内。

从微观上，从规模以上工业企业看，企业负债率是下降的 ，虽然下降幅度不大，这是很好的一个趋势，微观的负债率和杠杆率是下降的，这个是很明确的，所以外界的一些担心大可不必。

因为我国是以信贷、以间接融资为主的融资方式，资金的一定投放对实体经济来说是很有必要的，所以大可不必担心中国企业的负债率。中国政府的负债率在世界上是比较低的，国际上也是公认的。所以应该可以确定，中国在负债问题上目前我们是合理的，在世界范围内相比，应该是中等水平，还是较低的。

**房地产调控成效明显**

从全国范围看，房地产发展形势总体还是好的，但是同时分化比较严重。热点城市9月底以后因地制宜、分城施策，采取了有效措施，在过去三个月，这些城市房地产价格涨幅已经得到了控制，特别是刚刚公布的12月份的住宅销售价格数据，15个城市当中，12个城市的住宅销售价格环比都是下降的，2个是持平的，只有1个环比略有上涨，但是涨幅也是明显回落的。所以，房地产市场调控已经取得了明显的成效。

房地产市场调控要看两方面，一方面要对房价过快上涨、房地产炒作坚决控制。另一方面，也要关注房地产分化的现象。全国房地产库存总体是下降的，当然有的城市下降得多，有的城市下降得少。所以，去年在控制少数城市房价过快上涨和部分城市库存较多问题上，两方面都有明显成效。

2017年，房地产还是要因地制宜，分城施策，因为各地方的差异比较大，总的来说，是要促进和保持中国房地产市场长期健康发展，要建立房地产发展的长效机制和基础性制度。如果我预期的话，中国2017年房地产市场还是能够保持健康发展的，这个我们是有信心的。

**近年基尼系数总体下降，2016年略升**

近年来，中国的基尼系数总体上是呈下降趋势的，2012年到2015年，中国居民收入的基尼系数0.474、0.473、0.469、0.462。2016年是0.465，比2015年提高了0.003，但是它并没有改变中国基尼系数总体下降的趋势。

过去一年，中国城乡居民收入的相对差距还是在缩小，从2015年的城乡收入倍差2.73下降到2016年的2.72。但是基尼系数为何又有所扩大呢？

根据我们的调查，主要是城市一部分低收入者养老金的收入增速略有放缓，农村一部分只靠粮食生产收入为主的，由于粮价的下跌，收入略有减少，可能主要是这两个原因。总的趋势没有改变，而且我们加大脱贫扶贫攻坚的力度和城乡一体化的步伐，居民收入差距会保持逐步缩小的趋势，这是可以预期的。（完）

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