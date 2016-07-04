中国下半年IPO数量料与上半年相当 全年融资600-800亿--普华永道

路透上海7月4日 - 国际会计与咨询机构--普华永道周一预计，下半年A股首次公开发行（IPO）数量与上半年大致相当，全年A股IPO为120宗左右，融资规模在600-800亿元人民币左右。

上半年A股IPO同比出现大幅下降，完成61宗IPO交易共筹资288亿元，分别较去年同期下滑67%和80%。去年尽管有近半年IPO暂停，但就全年而言，内地市场仍实现219宗IPO，筹资1,586亿元。

普华永道中国内地及香港市场主管合伙人林怡仲表示，“上半年A股市场波动反复，为了维持资本市场的稳定，监管层收紧了新股审批的节奏。下半年A股IPO的数量或将维持与上半年相当。”

普华永道还预期香港IPO市场下半年将更活跃，预计全年将有130宗新股在香港上市，IPO融资总额将达2,200-2,500亿港元。其认为，深港通开通在即，将为中港两地股市带来积极的影响，并将进一步巩固香港在内地多层次资本市场所担当的重要角色。

上半年香港有40宗IPO，筹资总规模达373亿港元，名列全球各大证交所首位。（完）