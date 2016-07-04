中国下半年IPO数量料与上半年相当 全年融资600-800亿--普华永道

沪综指收小涨终止连五日下跌 量能萎缩持续反弹动力不足
路透北京1月17日 - 中国股市沪综指周二收小涨终止连五日下跌，成交量明显萎缩。盘面显示，中小盘股持续下跌后反弹动力较强，而前日护盘的金融股则有所回落。分析师认为，目前压制市场的因素仍未完全消失，大盘可能还不具备持续反弹动力，不过昨日低点3,050点附近存在较强支撑。
路透上海7月4日 - 国际会计与咨询机构--普华永道周一预计，下半年A股首次公开发行（IPO）数量与上半年大致相当，全年A股IPO为120宗左右，融资规模在600-800亿元人民币左右。
上半年A股IPO同比出现大幅下降，完成61宗IPO交易共筹资288亿元，分别较去年同期下滑67%和80%。去年尽管有近半年IPO暂停，但就全年而言，内地市场仍实现219宗IPO，筹资1,586亿元。
普华永道中国内地及香港市场主管合伙人林怡仲表示，“上半年A股市场波动反复，为了维持资本市场的稳定，监管层收紧了新股审批的节奏。下半年A股IPO的数量或将维持与上半年相当。”
普华永道还预期香港IPO市场下半年将更活跃，预计全年将有130宗新股在香港上市，IPO融资总额将达2,200-2,500亿港元。其认为，深港通开通在即，将为中港两地股市带来积极的影响，并将进一步巩固香港在内地多层次资本市场所担当的重要角色。
上半年香港有40宗IPO，筹资总规模达373亿港元，名列全球各大证交所首位。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。