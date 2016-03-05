中国今年经济增长目标6.5-7% 赤字率和M2增速目标同时提高

路透北京3月5日 - 中国2016年经济增长预期目标确定在6.5-7%，且“十三五”(2016-2020年)年均增速保持在6.5%以上。为稳定经济增长、并为供给侧改革创造宽松环境，政府同时将今年财政赤字率目标上调至3%、广义货币供应量(M2)增速目标提高至13%，通胀控制目标则稳定在3%左右。

分析人士认为，中国经济已进入L型的下半场，财税政策扩张和宽松货币，将为推进结构性改革和应对周期性下行压力营造空间。

“从主要指标来看，总体上符合预期。今年通货紧缩压力依然比较大，供给侧改革也需要宽松货币环境，M2目标适度提高1个百分点至13%左右，将为大众创业和供给侧改革提供良好环境，”申万宏源首席宏观分析师李慧勇称。

他并指出，供给侧改革的一个关键点就是降成本，除了降低社会融资成本、减税外，5月1日起全面实施营改增以及正在研究中的增值税下调，都有利于降低企业负担；但全社会固定资产投资增幅目标10.5%左右还是面临很大压力，要达到这个目标，需要房地产投资恢复和基建投资发力。

中国十二届全国人大四次会议周六开幕，国务院总理李克强在政府工作报告中称，2016年经济增长预期目标为6.5-7.0%，居民消费价格指数（CPI）涨幅控制目标为3%左右，广义货币供应量(M2)和社会融资规模余额的增速目标均为13%左右，同时将统筹运用公开市场操作、利率、存准率、再贷款率等工具，保持流动性合理充裕

政府工作报告还称，要保持人民币汇率在合理均衡水平基本稳定，完善支持居民住房合理消费的税收、信贷政策；今年全面推开资源税从价计征改革，并从5月1日起全面实施营改增。

“赤字率上调到3%、M2提升到13%，表明中国积极财政政策和灵活有度货币政策已经落到了实处，从数字上体现出来，”九州证券全球首席经济学家邓海清表示，“‘十三五’期间保证经济在6.5%以上是一个‘铁底’，L型的下半场已得到确认，2016年是最低的一年，后面肯定是平缓向上的。”

他表示，经济见底回暖有助于缓解人民币汇率贬值压力，未来主要是通过供给侧改革解决结构性问题，这是中长期的问题；并通过积极财政、需求端适度管理，完成周期性下行因素的提前见底。

“CPI目标维持在3%左右 ,是一个政策目标，也就是说如果CPI没有达到3%，中国货币政策和财政政策就不会做基调的调整，”邓海清称，“而赤字率提高到3%，从国际安全标准线来看，依然是比较低的。”

中国2015年经济增长目标为7%左右，实际增速6.9%；2015年通胀目标3%左右，实际涨幅1.4%。

**财税政策积极扩张**

政府工作报告指出，今年拟安排财政赤字2.18万亿元人民币，比去年增加5,600亿元，赤字率提高到3%；与此同时，5月1日起营改增扩围至建筑业、房地产业、金融业和生活服务业，并将所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围，确保所有行业税负只减不增。

此外，还要取消违规设立的政府性基金，停征和归并一批政府性基金，扩大水利建设基金等免征范围；并将18项行政事业性收费的免征范围，从小微企业扩大至所有企业和个人。

“适度扩张财政赤字，主要用于减税降费，进一步减轻企业负担,”政府工作报告称,“实施上述（减税降费）政策，今年将比改革前减轻企业和个人负担5,000多亿元。”

海通证券宏观团队点评称，财政政策更加积极，2016年财政赤字率目标上调至3%，远高于去年的2.3%；从实践中看，2015年财政赤字率3.48%，因而今年实际财政赤字率大概率继续“破3”甚至“超4”，更加积极。

“货币政策基调虽继续稳健，但强调要灵活适度，而且16年M2增速目标上调至13%，高于去年的12%，尤其央行在两会前夕超预期降准，表明货币实际略偏宽松，”海通证券称。

今年全社会固定资产投资增速目标10.5%，2015年实际增速只有9.8%。政府工作报告称，今年要启动一批十三五规划重大项目，完成铁路投资8,000亿元以上，公路投资1.65万亿元，再开工20项重大水利工程，建设水电核电、特高压输电、城市轨道交通等重大项目。

报告并指出，今年要严控新增产能，坚决淘汰落后产能，积极稳妥处置僵尸企业；并加快改组、组建国有资本投资运营公司，防止国有资产流失。

在房地产去库存方面，报告称，要完善支持居民住房合理消费的税收、信贷政策，适应住房刚性需求和改善性需求，因城施策化解房地产库存；今年棚改600万套，提高棚改货币化安置比例；并建立租购并举的住房制度，把符合条件的外来人口逐步纳入公租房供应范围。（完）