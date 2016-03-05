中国今年经济增长目标6.5-7% 赤字率和M2增速目标同时提高

国海证券称大股东广西投资集团拟增持公司至多2%股份
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透北京3月5日 - 中国2016年经济增长预期目标确定在6.5-7%，且“十三五”(2016-2020年)年均增速保持在6.5%以上。为稳定经济增长、并为供给侧改革创造宽松环境，政府同时将今年财政赤字率目标上调至3%、广义货币供应量(M2)增速目标提高至13%，通胀控制目标则稳定在3%左右。
分析人士认为，中国经济已进入L型的下半场，财税政策扩张和宽松货币，将为推进结构性改革和应对周期性下行压力营造空间。
“从主要指标来看，总体上符合预期。今年通货紧缩压力依然比较大，供给侧改革也需要宽松货币环境，M2目标适度提高1个百分点至13%左右，将为大众创业和供给侧改革提供良好环境，”申万宏源首席宏观分析师李慧勇称。
他并指出，供给侧改革的一个关键点就是降成本，除了降低社会融资成本、减税外，5月1日起全面实施营改增以及正在研究中的增值税下调，都有利于降低企业负担；但全社会固定资产投资增幅目标10.5%左右还是面临很大压力，要达到这个目标，需要房地产投资恢复和基建投资发力。
中国十二届全国人大四次会议周六开幕，国务院总理李克强在政府工作报告中称，2016年经济增长预期目标为6.5-7.0%，居民消费价格指数（CPI）涨幅控制目标为3%左右，广义货币供应量(M2)和社会融资规模余额的增速目标均为13%左右，同时将统筹运用公开市场操作、利率、存准率、再贷款率等工具，保持流动性合理充裕
政府工作报告还称，要保持人民币汇率在合理均衡水平基本稳定，完善支持居民住房合理消费的税收、信贷政策；今年全面推开资源税从价计征改革，并从5月1日起全面实施营改增。
“赤字率上调到3%、M2提升到13%，表明中国积极财政政策和灵活有度货币政策已经落到了实处，从数字上体现出来，”九州证券全球首席经济学家邓海清表示，“‘十三五’期间保证经济在6.5%以上是一个‘铁底’，L型的下半场已得到确认，2016年是最低的一年，后面肯定是平缓向上的。”
他表示，经济见底回暖有助于缓解人民币汇率贬值压力，未来主要是通过供给侧改革解决结构性问题，这是中长期的问题；并通过积极财政、需求端适度管理，完成周期性下行因素的提前见底。
“CPI目标维持在3%左右 ,是一个政策目标，也就是说如果CPI没有达到3%，中国货币政策和财政政策就不会做基调的调整，”邓海清称，“而赤字率提高到3%，从国际安全标准线来看，依然是比较低的。”
中国2015年经济增长目标为7%左右，实际增速6.9%；2015年通胀目标3%左右，实际涨幅1.4%。
**财税政策积极扩张**
政府工作报告指出，今年拟安排财政赤字2.18万亿元人民币，比去年增加5,600亿元，赤字率提高到3%；与此同时，5月1日起营改增扩围至建筑业、房地产业、金融业和生活服务业，并将所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围，确保所有行业税负只减不增。
此外，还要取消违规设立的政府性基金，停征和归并一批政府性基金，扩大水利建设基金等免征范围；并将18项行政事业性收费的免征范围，从小微企业扩大至所有企业和个人。
“适度扩张财政赤字，主要用于减税降费，进一步减轻企业负担,”政府工作报告称,“实施上述（减税降费）政策，今年将比改革前减轻企业和个人负担5,000多亿元。”
海通证券宏观团队点评称，财政政策更加积极，2016年财政赤字率目标上调至3%，远高于去年的2.3%；从实践中看，2015年财政赤字率3.48%，因而今年实际财政赤字率大概率继续“破3”甚至“超4”，更加积极。
“货币政策基调虽继续稳健，但强调要灵活适度，而且16年M2增速目标上调至13%，高于去年的12%，尤其央行在两会前夕超预期降准，表明货币实际略偏宽松，”海通证券称。
今年全社会固定资产投资增速目标10.5%，2015年实际增速只有9.8%。政府工作报告称，今年要启动一批十三五规划重大项目，完成铁路投资8,000亿元以上，公路投资1.65万亿元，再开工20项重大水利工程，建设水电核电、特高压输电、城市轨道交通等重大项目。
报告并指出，今年要严控新增产能，坚决淘汰落后产能，积极稳妥处置僵尸企业；并加快改组、组建国有资本投资运营公司，防止国有资产流失。
在房地产去库存方面，报告称，要完善支持居民住房合理消费的税收、信贷政策，适应住房刚性需求和改善性需求，因城施策化解房地产库存；今年棚改600万套，提高棚改货币化安置比例；并建立租购并举的住房制度，把符合条件的外来人口逐步纳入公租房供应范围。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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