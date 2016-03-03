中国2016年原油日进口量增幅或超80万桶--分析师

路透新加坡3月3日 - 北京一家咨询公司--思亚能源的总裁李遥周四表示，在补充库存的需要、汽油需求强劲和燃料出口畅旺的推动下，中国今年原油日进口量可能增加逾80万桶。

如果该预测准确，那么中国今年可望超越美国，成为全球最大的原油进口国。中国2015年平均每日原油进口量触及671万桶的纪录高位，较前一年增加8.8%。

李遥在一次会议上称，中国今年的原油日进口量预计将增加86万桶。

李遥表示，近期获得进口牌照的独立炼油商成为中国原油需求增长的一大推动力，他们对低硫原油的偏爱可能导致委内瑞拉和中东损失市场份额。

她说，出于产品收得率的要求，而且由于独立炼厂青睐低硫原油的成本优势，中国原油消费将转向含硫更低且更加轻质的品种。

“中东产油国很有可能流失更多市场份额。俄罗斯(东西伯利亚-太平洋输油管道)ESPO是最大赢家。”

李遥表示，中国国内的石油消费料将增加41万桶/日，因汽车销售强劲使得汽油用量大增。这高于国际能源署(IEA)的预估，IEA认为中国2016年的石油需求增加33万桶/日，至1,151万桶/日。

李遥预期中国今年燃料出口将增加33万桶/日，因当地的炼油厂在利润强劲的推动下而扩大产量，不过这将被进口增加12万桶/日所抵销。

李遥表示，大多数的出口将来自国有炼厂而不是民间企业，因其贸易能力较弱。民营炼油厂“更有可能在国内市场竞争”。

李遥称，中国亦会比去年多进口24万桶/日的原油，用于填充战略储备和商业库存。

她并称，由于国内原油产量下滑，也需要更多的进口来替代。

中国石化在2月时表示，今年将关闭位于山东胜利的四个小型油田，因全球低油价对该国老旧油田的生产造成打击。(完)