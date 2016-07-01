万科恒大碧桂园上半年销售前三 全年千亿军团将扩容--CRIC

路透上海7月1日 - 中国专业房地产咨询机构--易居中国EJ.N旗下克而瑞信息集团(CRIC)最新数据，万科(000002.SZ)(2202.HK)上半年销售达1,877.7亿元人民币，稳坐国内房企榜首位置，恒大地产(3333.HK)和碧桂园(2007.HK)分列第二和第三位，销售额分别为1,428.1亿元和1,226.2亿元。

上半年销售超千亿元的还有绿地集团(600606.SS)（1,120亿元）和保利地产(600048.SS)（1,117.5亿元）。CRIC估计，从上半年房企的销售完成情况看，全年销售超千亿元的企业将由前两年的七年扩容至十家。

上半年排名第六至第十位的房企分别为中国海外地产(0688.HK)（760.3亿元）、华夏幸福(600340.SS)（593.5亿元）、融创中国(1918.HK)（560.3亿元）、华润置地(1109.HK)（555.1亿元）和万达集团（500.9亿元）。

目前上市房企尚未公布其月度和上半年销售数据。

CRIC报告称，得益于市场热度，排名前十房企在上半年都取得了不错的业绩，其中前五的房企销售金额均突破千亿，而去年同期仅有一家。在目前的销售形势下，预计全年前五房企销售额都将超过2,000亿元，去年仅三家。

万科自3月以来，一直保持着每月300亿元以上的销售额，且逐月增长，6月销售额更是超过400亿元，全年突破3,000亿元不在话下。恒大、碧桂园也是增长强劲，上半年月均销售额都超200亿，全年也有望冲刺3,000亿大关。

展望下半年，报告认为，基于去库存基调不变的判断，重点城市库存压力仍将保持低位，并有进一步下探的可能。具体来看，对于上海、南京、合肥等一二线热点城市而言，由于市场成交已达高点，去化速度难再有进一步提升的空间，而高企的房价也阻止了刚性需求的释放，在政策收紧预期的压力之下，消化周期还有反向上升的可能。而房企在三线及以下城市还是当以保“去化”为主要目标。（完）