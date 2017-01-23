2016年中国服务业对经济增长贡献率58.2% “稳定器”作用将更凸显--统计局

路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。

国家统计局网站刊登其文章并称，未来随着居民消费结构升级加快，城镇化、农村现代化不断推进等，服务业在国民经济发展中的主导作用将会进一步增强，其“稳定器”和“助推器”作用会更加凸显，发展空间巨大。

文章指出，2016年在投资增速总体趋缓，但服务业仍保持两位数增长，并成为投资最多的领域，服务业新增投资占全部新增投资的76%。

具体来看，2016年服务业完成固定资产投资比上年增长10.9%，增速高出第二产业7.4个百分点; 占全部固定资产投资比重为58.0%，比上年提高1.4个百分点，高出第二产业19.1个百分点。

在全社会固定资产投资方面，统计局网站刊登投资司司长贾海的文章称，2016年新开工项目计划总投资增速一直高位运行，全年增长20.9%，特别是亿元以上新开工项目计划总投资增速始终保持在30%左右，这将对2017年的投资起到重要的支撑作用。

“2016年，固定资产投资仍存在一些困难，如新动能虽然发展势头良好，但在投资中的比重仍然偏低；传统产业由于价格上涨带来的投资回暖是否具有持续性。”他称，“另外房地产市场销售放缓使企业对开发投资趋于谨慎等。”

数据显示，2016年在商品房销售快速增长的带动下，房地产开发投资增速回升；房地产对全部投资增长的贡献率为14.7%，比上年提高12.8个百分点。

**产能过剩制约工业经济增长**

工业经济方面，统计局网站刊登工业司司长赵云城的文章指出，虽然当前高技术产业、战略性新兴产业等新动能持续较快增长等因素令工业经济企稳，但仍面临需求不足、产能过剩等固有矛盾仍在化解过程中等方面制约，传统产业增长仍有不少困难，推进“三去一降一补”重点任务仍然艰巨复杂。

数据显示，2016年，全国规模以上工业增加值比上年实际增长6%，增速较上年回落0.1个百分点；分季度看，一季度同比增长5.8%，二、三、四季度均增长6.1%。

工业产品价格方面，统计网站刊登城市司司长邢志宏的文章称，在供给侧结构性改革、适度扩大总需求等政策作用下，供需关系逐步改善，工业品价格降幅明显收窄。2016年PPI下降1.4%，比上年收窄3.8个百分点，是2012年以来降幅最小的一年。

“随着市场形势的继续好转，PPI在2017年存在着上涨的压力。”他称，“但由于目前工业领域部分行业产能过剩问题尚未根本解决，一定程度上制约着PPI的进一步上涨。”（完）

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