中国去年经常帐顺差1964亿美元 资本金融账顺差263亿美元--外管局

今年以来香港一手私人住宅注册金额已突破千亿港元--美联物业

路透香港5月23日 - 香港主要物业代理--美联物业周二表示，截至周一为止今年以来一手私人住宅的注册金额已突破千亿港元，比去年上半年高出五成；该行预期，虽然金管局上周推出新一轮收紧物业按揭措施，但料一手住宅交投仍向好，上半年一手私人住宅注册金额可望创出半年新高。