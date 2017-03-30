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中国财经 | 2017年 3月 30日 星期四 18:07 BJT

中国去年经常帐顺差1964亿美元 资本金融账顺差263亿美元--外管局

路透北京3月30日 - 中国国家外汇管理局周四公布2016年国际收支平衡表最终数据称，去年四季度经常帐户顺差118亿美元，资本和金融账户顺差464亿美元。2016年全年，中国经常帐户顺差1,964亿美元，资本和金融账户顺差263亿美元。

外管局公布的数据并显示，2016年，中国货物贸易顺差4,941亿美元，服务贸易逆差2,442亿美元；资本账户逆差3亿美元，非储备性质的金融账户逆差4,170亿美元，储备资产减少4,437亿美元。

按SDR计值，2016年四季度中国经常帐户顺差87亿SDR，资本和金融账户顺差340亿SDR。2016年，中国经常帐户顺差1,406亿SDR，资本和金融账户顺差197亿SDR，其中，储备资产减少3,204亿SDR。

外管局并称，中国2017年国际收支将继续呈现“经常帐户顺差、资本和金融账户逆差”的格局。今年跨境资本流动继续向着均衡状态收敛。人民币汇率弹性将进一步增强，有利于促进中国跨境资本流动呈现有进有出、双向波动的格局。

此前外管局公布的数据显示，中国三季度经常帐户顺差693亿美元，为连续第二个季度回升，并保持较大顺差规模；但三季度资本和金融账户顺差51亿美元，为2014年以来首现顺差。外管局预计，四季度跨境资金净流出规模有望收窄。（完）

欲览详情，请点选中国外管局网站：www.safe.gov.cn

(发稿 孙琦子; 审校 林高丽)

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