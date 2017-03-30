中国去年经常帐顺差1964亿美元 资本金融账顺差263亿美元--外管局

国海证券称私签交易事涉债券不存在违约风险 不计提减值准备
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。
路透北京3月30日 - 中国国家外汇管理局周四公布2016年国际收支平衡表最终数据称，去年四季度经常帐户顺差118亿美元，资本和金融账户顺差464亿美元。2016年全年，中国经常帐户顺差1,964亿美元，资本和金融账户顺差263亿美元。
外管局公布的数据并显示，2016年，中国货物贸易顺差4,941亿美元，服务贸易逆差2,442亿美元；资本账户逆差3亿美元，非储备性质的金融账户逆差4,170亿美元，储备资产减少4,437亿美元。
按SDR计值，2016年四季度中国经常帐户顺差87亿SDR，资本和金融账户顺差340亿SDR。2016年，中国经常帐户顺差1,406亿SDR，资本和金融账户顺差197亿SDR，其中，储备资产减少3,204亿SDR。
外管局并称，中国2017年国际收支将继续呈现“经常帐户顺差、资本和金融账户逆差”的格局。今年跨境资本流动继续向着均衡状态收敛。人民币汇率弹性将进一步增强，有利于促进中国跨境资本流动呈现有进有出、双向波动的格局。
此前外管局公布的数据显示，中国三季度经常帐户顺差693亿美元，为连续第二个季度回升，并保持较大顺差规模；但三季度资本和金融账户顺差51亿美元，为2014年以来首现顺差。外管局预计，四季度跨境资金净流出规模有望收窄。（完）
欲览详情，请点选中国外管局网站：www.safe.gov.cn
(发稿 孙琦子; 审校 林高丽)
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。
路透香港5月23日 - 香港主要物业代理--美联物业周二表示，截至周一为止今年以来一手私人住宅的注册金额已突破千亿港元，比去年上半年高出五成；该行预期，虽然金管局上周推出新一轮收紧物业按揭措施，但料一手住宅交投仍向好，上半年一手私人住宅注册金额可望创出半年新高。
路透北京5月23日 - 中国国务院周二发布意见，支持社会办医疗机构引入战略投资者与合作方，加强资本与品牌、管理的协同，探索委托知名品牌医疗实体、医院管理公司、医生集团开展经营管理等模式，进一步扩大市场开放。