2016年中国外贸负增长收官一季度料向好 仍需应对逆全球化之势

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路透北京1月13日 - 中国2016年12月出口跌幅超预期，进口表现较好，但全年两者均告负，显示在全球经济整体放缓，贸易保护主义重新抬头情况下，中国外贸难有亮丽表现，三驾马车之一已跛足，难以拉动经济增长。

分析人士预计，考虑到全球经济稍有改善，叠加较低基数，今年一季度外贸可能延续跌幅收窄的向好之势，但整体外贸环境并没有实质改善，而且美国侯任总统特朗普上台之后加剧不确定性，逆全球化潮流值得警惕。

中国国际经济交流中心研究员张永军指出，2016年外贸月度间数据波动较大，虽然12月以美元计价的进出口均在下降，但从世界经济来看，一些先行指标均有好转，预计2017年世界经济可能好于2016年，这种基本面也有利于中国外贸出口，同时人民币自2015年以来一直贬值，滞后效应也会对2016年的出口有正面拉动。

“估计2017年的出口可能好于2016年，”他认为，尽管目前存在逆全球化的趋势，对外贸形势相当不利，同时贸易摩擦不断，均会令中国出口承压，但影响出口的根本原因仍取于世界经济的复苏这一基本面。

中国海关总署周五公布，以美元计价12月出口同比下降6.1%，进口同比增长3.1%，路透调查预估中值分别为下降3.5%和增长2.7%。12月贸易顺差为408.18亿美元，低于路透预估中值465亿美元。

中国2016年全年以美元计价出口同比下降7.7%，进口同比下降5.5%。分季度看，出口增速分别为-12.9%、-6.4%、-7%、-5.2%；进口增速为-13.9%、-7.0%、-4.6%、2.1%。

“总体看来，我们认为2017年我国外贸的内外部环境错综复杂，所面临的困难也不是短期的，”海关发言人黄颂平在发布会上称，但经过这些年的积累，中国经济以及外贸韧性好、潜力足、回旋余力大，无论外部市场如何波动，都有信心应对。

他指出，全球化进程遇阻，贸易保护主义对中国出口扩大形成制约。2017年全球政局正在发生巨大变化，比如英国脱欧，欧洲主要国家大选，美国新总统上任，韩国总统选举等大事件都会给现有政策走向带来变数，或加剧全球范围内贸易保护主义态势。“ 逆全球化趋势日益明显，中国成为这一趋势的最大受害者。”

招商证券宏观团队就出口数据点评称，去年基数相对高对同比增速有一定压制，美国和部分新兴市场经济基本面改善对中国出口的带动作用有所体现，而美元指数快速走强在汇率上压制了对欧洲和日本的出口增速。

而12月进口优于预期，凸显出内需强劲和价格因素的带动：耗煤量等数据显示工业生产维持稳定，且临近春节消费也较强劲；价格因素仍有正向带动，12月CRB现货指数上升了0.5%。招商证券表示，特朗普政策导致中美贸易摩擦加剧的可能性逐渐增强，从历史情况看，中国的化工产品、钢铁制品和其他金属制品、纸制品、轮胎、光伏产品、部分家具电器是受美国反倾销影响较大的类别。

海关数据显示，12月以人民币计价出口同比增长0.6%，进口同比增长10.8%，贸易顺差为2,754.18亿元。2016年全年，以人民币计价的出口下降2%，进口增长0.6%，贸易顺差3.35万亿元，收窄9.1%。

中国海关今日公布的偏弱贸易数据对汇市影响有限，美指走势不振短期或缓解人民币贬值压力，但尚无法推动人民币明显走强；而市场也期待美国候任总统特朗普能进一步明晰其经济政策，为美元走向提供更多线索。

**一季度或延续向好之势**

尽管2016年中国外贸数据全年负增长收尾，但跌幅确实也在逐季收窄，分析人士多预计，这一向好的趋势在今年一季度有望延续。

“预计今年一季度出口略微回升，”交通银行金融研究中心研究员刘学智称，亚洲周边韩国台湾出口都在上升，说明东亚出口需求有一定程度改善，从先导指数、订单、集装箱运价指数来看，外贸经济也在缓慢回升，但另一方面看，外部需求仍有限，特朗普政策有一定不确定性。

他预计，2017年美元计价出口小幅增长1%，进口状况更好些，增速料在3%，消费相关需求较充足，工业经济运行平稳，去产能推进，使得进口量平稳增长，同时价格因素对进口回升有较大影响。

华融证券市场部研究部总经理马兹晖也认为，从基本面判断，对今年中国经济总体展望正面，且贸易下滑已接近底部，但也不会大幅反弹；最大不确定性在于特朗普，需关注其就任美国总统后相关政策如何推进。

海关数据显示，12月中国外贸出口先导指数继续回升。2016年四季度，中国外贸出口先导指数连续三个月环比回升，到12月份为37.4，回升0.5，表明2017年一季度中国出口压力有望缓解。

不过也有分析人士对今年外贸前景持谨慎态度。国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁就指出，鉴于美国新任总统贸易逆全球化的主张，今年国际贸易环境面临很大不确定性，2017年中国的外贸形势也难言乐观，中国要保持经济平稳的增长目标仍只能依靠内需和投资的拉动。

“预计今年还是这个格局，外贸总体不景气，但由于大宗商品价格涨价原因，进口好于出口。”申万宏源首席宏观分析师李慧勇表示。

他指出，这主要由于全球经济不景气，IMF大概率下修增速，水平可能与今年相当；还有愈演愈烈的贸易保护主义，以特朗普上台为标志，贸易保护预计有进一步强化，出口还是面临很大下行压力，全年预计-7%。进口方面，中国经济增速有所下行，将导致进口商品量减少，但由于大宗商品价格上涨，减少幅度低于出口，预计在-5%左右。

若美国侯任总统特朗普兑现竞选承诺，给中国贴上汇率操纵国的标签，并对进口自中国的商品课征重税，那么身为全球最大贸易国的中国可能面临压力。（完）