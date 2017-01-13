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中国财经 | 2017年 1月 13日 星期五 10:16 BJT

中国2016年人民币计价出口同比下降2% 进口增0.6%--海关

路透北京1月13日 - 中国海关周五公布，2016年以人民币计价出口同比下降2%，进口同比增长0.6%，顺差3.35万亿元。其中第四季出口同比增0.3%，进口同比增8.7%。

海关发布会新闻稿称，12月外贸出口先导指数为37.4，连续三个月环比回升，2017年一季度出口压力有望缓解。

海关并表示，2016年进出口逐季回稳，四季度进出口均实现正增长。

路透综合约30家机构预测中值结果显示，中国2016年12月外贸仍疲弱，其中出口料转为同比下降3.6%，比上年同期降幅扩大，进口增幅亦收窄至2.4%；贸易顺差465亿美元，外汇储备则将续降至3万亿美元。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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