中国2016年人民币计价出口同比下降2% 进口增0.6%--海关

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月13日 - 中国海关周五公布，2016年以人民币计价出口同比下降2%，进口同比增长0.6%，顺差3.35万亿元。其中第四季出口同比增0.3%，进口同比增8.7%。
海关发布会新闻稿称，12月外贸出口先导指数为37.4，连续三个月环比回升，2017年一季度出口压力有望缓解。
海关并表示，2016年进出口逐季回稳，四季度进出口均实现正增长。
路透综合约30家机构预测中值结果显示，中国2016年12月外贸仍疲弱，其中出口料转为同比下降3.6%，比上年同期降幅扩大，进口增幅亦收窄至2.4%；贸易顺差465亿美元，外汇储备则将续降至3万亿美元。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。