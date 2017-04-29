今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部

路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。

今年一季度，中国汽车销售同比增长7%，略高于中国汽车工业协会预估的5%的全年增速。

孙继文分析说，这主要是因为国内汽车市场需求增长，特别是受大宗商品运输需求增加、基础设施建设项目开工增多等因素影响，一季度商用车销售增长较快，同比增速22.9%，其中货车销量同比增长30.1%，对汽车整体销售增长的拉动作用明显。

值得关注的是，占汽车总销量85%的乘用车销售一季度同比增长4.6%，还略低于机构预测水平。（完）