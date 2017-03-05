焦点：中国今年预算赤字率持平于3% 稳增长同时防风险抑泡沫并重

2016年3月在北京一家银行拍摄的人民币纸币。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

作者 边竞

路透上海3月5日 - 尽管中国2017年财政预算赤字总量有所增长，但预算赤字率（占GDP的比例）并未如预期般进一步提升，依旧持平于上年的3%。这也与今年宏观经济的总体定调一脉相承，在稳增长的同时，防风险、降杠杆、抑泡沫并重。

分析人士指出，GDP（国内生产总值）等主要经济指标目标均调低，表明中国对经济增速绝对值的重视程度进一步弱化，未来结构性调整仍是经济运行的主线，财政政策也会更加注重调结构及盘活存量资金，通过精准投放以提高资金运用效率。

“财政赤字（占GDP）比例低于市场预期，很多人预期会在3.5%左右，现在只有3%，防风险和防泡沫应该是今年政策的重点。”德国商业银行中国首席经济学家周浩表示。

中国财政部周日称，2017年全国财政预算赤字规模为2.38万亿元人民币，较上年增加2,000亿元，赤字率为3%，与2016年预算赤字率持平。财政部表示，今年财政政策要更积极有效，综合运用财政政策工具，加强与货币、产业等政策的协调配合。

财政部在提交全国人大审议的中央和地方预算草案报告中称，2017年全国一般公共预算收入168,630亿元，增长5%，加上调入资金2,433亿元，收入总量为171,063亿元；全国一般公共预算支出194,863亿元，比上年执行数（扣除地方使用结转结余及调入资金）增长6.5%。

天风证券固收研究孙彬彬团队点评称，财政预算赤字率仍设定为3%，相对于2016年实际值明显偏低，重点应在着重质量和补短板。而根据测算2017年总体利率债发行稳定上升，但与2016年比增幅相对较小。

他们认为，总体而言，2017年政府工作目标主线仍在供给侧改革，但经济稳定的底线思维并未放弃，经济企稳之下，去杠杆仍将持续，紧信贷结合紧货币，债市仍需保持谨慎。

财政部报告并称，中国2017年中央财政赤字15,500亿元，比2016年增加1,500亿元，中央预算稳定调节基金余额1,328.06亿元；今年国债余额限额为141,408.35亿元，2016年则为125,908.35亿元。

此外，2017年地方财政赤字8,300亿元，比上年增加500亿元，通过发行地方政府一般债券弥补，地方政府一般债务余额限额115,489.22亿元，上年为107,072.4亿元；此外今年地方政府专项债务收入为8,000亿元。

财政部此前公布的2016年财政收支状况显示，去年全国一般公共预算收入159,552亿元，全国一般公共预算支出187,841亿元，差额28,289亿元，比全国人大批准的财政预算赤字目标21,800亿元多6,489亿元。但考虑使用预算稳定调节基金等因素后，没有增加地方政府债务，赤字与预算持平。

2016年全国财政预算赤字规模为2.18万亿元，较上年增加5,600亿元，赤字率为3%，比2015年提高0.6个百分点。

**财政政策聚焦提高效率**

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮表示，今年经济增长目标底线仍设定在6.5%，表明中央对今年经济形势的判断并不悲观，这与去年下半年开始的经济企稳相呼应，预计2017年经济增长前高后低，稳中微降，同时经济目标没有再提及7%的上限，也表明追求速度的意愿进一步降低，这有利于将更多精力放到改革上。

他谈到，赤字率目标维持在3%，表明中央无意进一步扩大财政赤字，但同时财政政策更强调有效率，因此政策重点会向如何让财政资金投向最需要的领域、以及如何提高财政资金落地率倾斜，同时PPP（政府和社会资本合作）等准财政手段也会更加受到重视，特别是提高PPP的落地率预计会有更多政策出台。

国务院总理李克强今日所作政府工作报告显示，中国下调2017年多项主要经济发展预期目标，不仅GDP被下调至6.5%左右，M2、投资和消费增速也纷纷下调，赤字率和通胀控制目标则持平于去年。这意味着中国今年将更注重经济提质增效，宏观政策更侧重防风险、抑制资产泡沫。

财政部报告指出，2017年预算赤字率保持不变，赤字规模随国内生产总值增长而相应增加，在支持实施减税降费政策的同时，中央和地方财政通过安排收入预算、全面盘活存量资金，确保财政支出强度不减且实际支出规模扩大。

报告称，今年将突出保障重点，提高支出的有效性和精准度。新增财力以及调整存量腾出的资金，优先用于支持推进供给侧结构性改革、适度扩大有效需求，加大对基本民生保障和扶贫、农业、教育、生态文明建设等重点领域的投入。

2017年并继续实施减税降费政策，进一步降低企业负担，完善营改增试点政策，释放更大减税效应。扩大享受减半征收企业所得税优惠的小微企业范围，年应纳税所得额上限由30万元提高到50万元，通过税收政策全年再减少企业税负3,500亿元左右。

刘东亮并谈到，赤字率持稳不应理解为不再加政府部门杠杆，目前实体经济部门加杠杆的能力和空间并未实质性恢复，居民部门加杠杆已经处于调控范围。为了保证经济的一定增速，政府加杠杆可能是唯一的选项，只不过可以通过准财政的方式加杠杆，换个角度看，3%的赤字率仍然不低。

财政部表示，要发挥财政政策导向作用，创新财政资金使用方式，充分调动企业和个人积极性，充分发挥中央和地方两个积极性。加强对设立政府投资基金、推广运用政府和社会资本合作（PPP）模式的规范管理，有效发挥拉动社会投资的作用。

同时，要加强政策信息公开，提高政策透明度，向市场主体传递明确的政策信号；提高政策执行力，确保减税降费等各项政策效应充分释放。

**更重视防控地方政府债务风险**

财政部并指出，今年将把防控地方政府债务风险放在更为重要的位置，加大发行地方政府债券置换存量债务工作力度。依法界定地方政府债务边界，指导省级政府及时妥善化解地方其他相关债务风险。健全统计监测体系，研究将融资平台公司债务、中长期政府支出事项纳入统计监测范围，摸清风险隐患。

同时督促省级政府制定本地区地方政府性债务风险事件应急处置方案，及时实施风险评估和预警，做到风险事件早发现、早报告、早处置。实施跨部门联合监管，依法加大对违法违规举债融资行为的查处和问责力度。

还将完善地方政府专项债券管理，加快按照地方政策性基金收入项目分类发行专项债券步伐，着力发展实现项目收益自求平衡的专项债券品种，同步研究建立与专项债券对应的资产统计制度。

财政部并表示，建立国债发行与库款管理统筹机制，合理安排地方政府债券发行节奏，保持库款合理规模；研究制定基本养老保险基金中央调剂制度方案；制定划转部分国有资本充实社保基金实施方案。（完）