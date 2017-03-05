中国今年CPI涨幅接近2%-3%黄金区间 不会以贬值促出口--央行副行长

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海3月5日 - 中国央行副行长易纲周六表示，今年中国CPI（居民消费价格指数）涨幅可能比较接近2%-3%的黄金区间；人民币汇率波动总体平稳，中国是一个负责任的大国，不会以贬值来促进出口，也绝不会打货币战。
新华社引述他在出席政协会议间隙时讲话指出，汇率是由市场供求决定的，与其他可兑换货币相比，人民币汇率波动总体平稳，“总体来看，我们政策取向是，保持人民币在合理区间内基本稳定。”
在谈到国内通胀走势时，易纲称，各国央行都把通胀目标设定在2%左右，太低会有通缩风险，太高则有通胀风险，“一些发达国家的容忍度可能会高一些，在3%左右。我认为CPI(涨幅)的黄金区间是2%至3%，今年中国的CPI可能比较接近这个黄金区间。”
易纲还表示，采取稳健中性的货币政策，不紧不松，这样既可以保持经济平稳健康发展，又可以防范通货膨胀和资产泡沫。
他并强调，不论是货币政策考量，还是银行、证券、保险等金融机构的服务，都是支持实体经济的。但是在支持实体经济的同时也要考虑效率问题，要注意防范投资过剩产能可能带来的风险。
中国十二届全国人大五次会议周日开幕，国务院总理李克强发布政府工作报告称，中国2017年经济增长预期目标为6.5%左右，居民消费价格指数(CPI)涨幅控制目标为3%左右。
中国2016年经济增长目标为6.5-7%左右，实际增速6.7%；2016年通胀目标3%左右，实际涨幅2%。（完）
(发稿 边竞；审校 张喜良)
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