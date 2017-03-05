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时事要闻 | 2017年 3月 5日 星期日 13:05 BJT

中国2017年国防费增长的幅度是7%左右--人大发言人

路透上海3月5日 - 中国十二届全国人大五次会议发言人傅莹周六表示，每年中国政府是根据国防建设的需求和国民经济发展的水平来确定国防费的规模，2017年中国国防费增长的幅度是7%左右。

傅莹在全国人大新闻会上并援引财政部的数据表示，中国国防费在GDP（国内生产总值）中占的比重是1.3%左右，这些年一直处于这个水平。

十二届全国人大五次会议将于今日上午开幕。（完）

(发稿 边竞; 审校 张喜良)
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