（修正）焦点：明年中国货币政策着力维稳防风险 积极财政力推供给侧改革

（原稿标题中“侧给侧改革”有误，应为“供给侧改革”；内文第二个小标下第五段，外汇储备降至“3.05亿美元”有误，应为“3.05万亿美元”。）

作者/沈燕/宿泱韫

路透北京12月19日 - 周五闭幕的中国中央经济工作会定调2017年经济工作，虽然积极财政政策和稳健货币政策的基调不改，但两者的着力点却明显不同，货币政策着力维稳和防范金融风险，财政政策更侧重推进供给侧结构改革。

其中，稳健中性货币政策的着力维稳点包括汇市、资本市场、房地产等，这也是中国明年把防控金融风险放到更加重要位置的现实需要。而财政政策则强调要更加积极有效，预算安排要适应推进供给侧结构性改革、降低企业税费负担、保障民生兜底的需要，也定位了财政政策更侧重于为改革服务。

“虽然政策基调不改，但提法与去年相比有明显不同，核心是稳中求进。而稳健中性的货币政策提法在中央文件中还是首次。”中国国家发展改革委员会宏观研究院研究员马晓河对路透称，货币政策的重点就是维稳，财政政策强调更加积极有效，明确提出要服务于供给侧结构改革。

但他认为，积极财政政策强调更加积极有效并不意味着中国明年会扩大赤字率，毕竟2016年已经到3%的警戒线，2017年估计会维持这一水准，但随着GDP基数的扩大，赤字绝对规模应该也会扩大，同时财政支出会更有侧重点，就是服务于三去（去产能，去杠杆，去库存）一补（短板）一降（成本）。

“上周的政治局会议已经明确了明年的工作基调，中央经济工作会议是将政治局的定调更加明确和细化，虽然不乏新提法，但2017年的工作重点更多是落实已有的改革举措工。”中国国际经济交流中心咨询研究部副部长王军称。

中央经济工作会议周三至周五（12月14日-16日）在北京举行，会议提出要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。财政政策要更加积极有效，预算安排要适应推进供给侧结构性改革、降低企业税费负担、保障民生兜底的需要。货币政策要保持稳健中性，适应货币供应方式新变化，调节好货币闸门，维护流动性基本稳定。

**货币政策定调稳健中性，实际可能稳健偏紧**

对比2015年的中央经济工作会议对货币政策的表述，“稳健的货币政策要灵活适度”，2016年则是“货币政策要保持稳健中性，适应货币供应方式新变化，调节好货币闸门，努力畅通货币政策传导渠道和机制，维护流动性基本稳定。”

马晓河认为，去年会议提出货币政策是灵活适度，意味着可以松也可以紧，但今年则是稳健中性，“在全球大宗商品价格上涨的大背景，美联储加息，以及中国PPI回正CPI上涨，通胀预期升温的背景下，强调货币政策稳健偏中性的潜台词可能是稳健偏紧。”

中国国际经济交流中心咨询研究部副部长王军也认为，稳健偏中性的货币政策提法本质可能更倾向于中性偏紧，毕竟2016年频发的黒天鹅事件以及通胀预期的升温，均让中国对防范金融风险高度警惕，收紧货币闸门是最有效的手段。

中国今年前三季度经济增速勉力维持在6.7%。面对持续的经济下行压力，出于对汇率、房价等的担忧，中国央行并未动用“杀伤力”极大的降准降息工具，而是通过公开市场操作、MLF等维持流动性平稳。

自今年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，除3月初降准后有两日暂停操作外，其余均正常进行。央行并于8月重启14天逆回购，9月重启28天逆回购。

中国央行最近一次降息是在2015年10月，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.35%，一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%；最近一次降准是在今年3月，存款准备金率普降0.5个百分点至17%。

**防风险要放在更重要位置**

中央经济工作会议还提出，要在增强汇率弹性的同时，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。要把防控金融风险放到更加重要的位置，下决心处置一批风险点，着力防控资产泡沫，提高和改进监管能力，确保不发生系统性金融风险。

马晓河解释这是对应于中国目前外汇储备下降，基础货币投放相应减少，通过货币政策调节好供应闸门，确保汇市，股市，债市，期市等金融货币期货市场的稳定，防范资产泡沫，不发生系统性金融风险。也表明管理层对防范金融风险的弦时刻紧绷。

至于要下决心处置一批风险点包括哪些，他认为，包括部分地方政府债务，国企债务以及金融领域潜在引爆点等等，“货币政策的核心内容就是要维稳。”

受国内经济下行压力不减、尤其美联储加息预期等多重因素冲击，中国在岸人民币兑美元即期10月以来加速贬值，今日尾盘和盘后交易接连失守6.95和6.96关口，刷新逾八年半新低；与此同时，中国债市在10月下旬以后也陷入一片风声鹤唳，10年期国债收益率从2.6451%急剧攀升至3.3315%，创逾一年高位。

受人民币贬值预期推动，中国11月央行口径外汇占款减少近4,000亿元，降幅创10个月高位；11月末外汇储备也降至3.05万亿美元，续创2011年3月末以来新低。房地产方面，2016年春节以来楼价暴涨引出国庆期间逾20个城市接连收紧调控，但同时也激起市场对房价再度陷入“越调越涨”怪圈的担忧。

浙商银行经济分析师杨跃也解读称，稳中求进是2017年的工作总基调。无论是“稳”还是“进”，确保不发生大的风险都是必要前提；“一批风险点”、“资产泡沫”的表述说明中央对目前经济金融领域存在的风险隐患有着非常深刻的认识。

事实上，今年以来已经有一系列的针对措施，无论是房地产调控政策的持续加码，地方政府性债务风险应急处置预案的发布，还是银监会表外业务监管新政的意见征求，社会各界所公认的诸多潜在风险领域正在得到高度关注。“‘下决心’的提法更是说明中央下决心进入金融风险防控的攻坚期和深水区，有针对深层矛盾和问题进行根本整治的魄力。”杨跃称。

他认为，从全球方面看，2016年全球黑天鹅事件频出，明年可能在政经领域上出现更多的不确定性。随着中国经济的开放，经济金融领域受外部冲击的影响更为明显。这要求用更大的力度去审视复杂性风险的蔓延和可能影响，通过监管策略等方式形成风险隔离。

**积极财政政策着力供给侧改革，改革落点更明确**

如果说稳健货币政策偏重于维稳，那么积极财政政策的含义则更偏重于改革的推进。体现中国2017年保持稳中求进的总基调。

从积极财政政策的表述看虽与2015年中央经济工作会议一致，但相较2015年的“积极的财政政策要加大力度，实行减税政策，阶段性提高财政赤字率”的表述，今年经济工作会议提出的积极财政政策导向更明确，就是服务于供给侧改革以及加快已经出台的改革政策落地，服务于“三去一补一降”的改革推进，服务于保障民生，降低企业税负。

马晓河认为，会议明确提出混合所有制改革是国企改革的重要突破口，按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求，在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。这都是改革落实的具体推进。

他认为，具体改革的推进还包括产权保护制度的落实人，会议明确提出加强对各种所有制组织和自然人财产权的保护。坚持有错必纠，甄别纠正一批侵害企业产权的错案冤案。这显然也是针对现实中出现的有些问题的特指。

中央经济工作会议明确提出要深入推进“三去一降一补”，要求总结今年工作，落实已部署的各项任务，根据新情况新问题完善政策措施，推动五大任务有实质性进展，并对五项工作进行了具体安排。

德国商业银行经济学家周浩认为，中央经济工作会议有两大亮点，一是货币政策立场从稳健转向稳健中性，二是决策层对资产泡沫非常担忧，有句话特别吸引眼球：房子是用来住的、不是用来炒的。

“明年中国将召开19大完成换届选，这让很多投资者认为中国明年为了保持稳定增长将会允许一定程度的泡沫存在。但今天的声明很明确显示，市场对政策宽松的预期过于乐观了。”他说，“我们认为明年的主题还是抑制泡沫，这意味着中国可能会下调增长目标从6.5-7%的区间至6.5%，M2增速目标则会从13%调降至12%。”（完）

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