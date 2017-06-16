中国公布新版自贸区外资准入负面清单 较前版减少10个条目27项措施

路透北京6月16日 - 中国国务院办公厅日前下发《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2017年版）》，与2015年4月印发的上一版相比减少了10个条目、27项具体措施。其中特别管理措施包括具体行业措施和适用于所有行业的水平措施。

周五刊登在中国政府网网站的负面清单全文显示，新版比上一版减少的措施涉及采矿业，制造业，交通运输业，信息技术服务业，金融业，租赁和商务服务业，教育及文化、体育和娱乐业等。

其中，“金融业”方面，银行服务领域删除三项具体措施：“外国银行分行不可从事《中华人民共和国商业银行法》允许经营的‘代理发行、代理兑付、承销政府债券’”、“外资银行获准经营人民币业务须满足最低开业时间要求”以及“境外投资者投资金融资产管理公司须符合一定数额的总资产要求”。

保险业务领域减少了“非经中国保险监管部门批准，外资保险公司不得与其关联企业从事再保险的分出或者分入业务”的要求。

“金属矿及非金属矿采选”比上一版减少的特别管理措施包括：贵金属（金、银、铂族）勘查、开采，属于限制类；锂矿开采、选矿，属于限制类。

“制造业”方面，航空制造领域删除了“3吨级及以上民用直升机设计与制造需中方控股”、“6吨9座以下通用飞机设计、制造与维修限于合资、合作”两项具体措施；汽车制造领域减少了“新建纯电动乘用车生产企业生产的产品须使用自有品牌，拥有自主知识产权和已授权的相关发明专利”的要求。

最新版的自贸区负面清单自2017年7月10日起实施。2015年4月8日印发的上一版负面清单同时废止。（完）

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