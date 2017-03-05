中国今年GDP目标6.5%是底线非中枢 存贷款率调整料谨慎--九州证券

路透北京3月5日 - 中国券商--九州证券经济学家邓海清等在“两会”（全国人大和政协会议）开幕后发布报告称，中国今年GDP目标下调至6.5%，不代表政府认为2017年GDP增速将低于2016年，6.5%是“底线”而不是“中枢”，他预计今年GDP大概率在6.7-6.8%左右。

他在报告中称，从总量上来看，财政政策的力度不会进一步增强，财政政策更强调效率：一方面，政府基建投资将有所回落，另一方面减税降费、补短板惠民生方面将加大力度。

货币政策彻底告别“稳健略偏宽松”，今年预计缓慢适度上调公开市场招标利率，修复2015年“股灾”之后将货币市场利率固定在过低水平的局面；存贷款利率调整会非常谨慎，在CPI中枢上行至2.5%以上之前几乎没有上调的可能，而2017年CPI中枢超过2.5%的可能性极低。

以下为报告概要：

2017年3月5日，李克强作2017年政府工作报告，2017年GDP目标下调到6.5%左右，CPI目标维持3%左右，M2目标下调至12%左右，财政赤字率维持3%。

一、本次“两会”最大的玄机：下调GDP目标究竟意味着什么？

此次GDP目标下调至6.5%，与市场的普遍预期一致，但这是否与市场认为的下调GDP目标的逻辑（中国经济仍将继续下台阶）相同？我们认为并非如此。GDP目标下调的真正原因是：

1、GDP目标下调至6.5%，不代表政府认为2017年GDP增速将低于2016年，6.5%是“底线”而不是“中枢”。此次政府工作报告，首次在GDP目标之后，加上了“在实际工作中争取更好结果”，这表明2017年的实际上的GDP目标显然是要高于6.5%的，即6.5%是“底线”概念而不是“中枢”概念，与市场认为“中国经济要继续下行，所以下调GDP目标”有本质区别。

2、此次GDP目标下调，是GDP目标的首次“主动下调”，与2012-2016年的“被动下调”有根本性区别。2012年-2016年的GDP下调是由于GDP增速下台阶、导致政府目标被动下调，而此次下调则更像2005-2011年的“GDP政府目标8%，但实现的GDP增速平均值为11%”。我们认为，2017年GDP大概率在6.7-6.8%左右。

3、GDP目标下调，也为加强供给侧结构性改革打开了空间，避免出现被GDP目标束手束脚的局面。我们预计，2017年供给侧结构性改革的力度将会进一步加强，特别是在处置“僵尸企业”的力度可能超过市场预期，这可能会带来信用债投资“国企信仰”的彻底改变。

4、我们预计，2018-2020年GDP目标都将是6.5%左右，GDP目标也将呈现L型的特点，2017年是GDP目标L型拐点。2017年将GDP目标一步下调到位，2020年之前GDP目标不会再下调，从这个角度更容易理解，GDP目标6.5%是底线概念。

二、2017年积极财政政策将有哪些变化？

政府对于财政政策的定调依然是“积极财政政策”，但是具体表述有较大区别：2016年是“积极的财政政策要加大力度”，2017年是“财政政策要更加积极有效”，我们的理解是：

1、从总量上来看，财政政策的力度不会进一步增强，这也是财政赤字率仍然维持3%、没有进一步上调的原因。

2、从理念上看，此次的财政政策更符合供给侧结构性改革的思路，即在经济确实已经出现好转的条件下，降低对于总需求的刺激，加大对于总供给的改革力度，这将释放未来中国经济更大的增长潜力。

3、从具体结构性上看，财政政策更强调效率：一方面，政府基建投资将有所回落，另一方面减税降费、补短板惠民生方面将加大力度。从2016年下半年来看，在基数下降的情况下，基建投资增速反而开始出现快速下降（上半年均值20%，四季度均值仅为11%），表明政府确实吸取了“四万亿”的经验教训，避免财政刺激过度导致更大的问题。

4、从数字上看，基建投资投资中枢较2016年下降已是必然。2016年相比2015年中央财政预算内投资增速为9.3%，而2017年相比2016年增速仅为1.5%，更直观的表明财政政策重心的变化。

三、货币政策确认“稳健中性”，彻底告别“稳健略偏宽松”

政府工作报告首次明确“稳健中性”基调，在“稳健”的基础上加上“中性”二字，与中央经济工作会议、央行货币政策执行报告的定调一致，我们的解读是：

1、“稳健中性”的实质内涵是：“不再稳健略偏宽松”。正如央行货币政策执行报告所言，在2014-2016年，尽管央行货币政策基调是“稳健”，但在实际执行过程中却常常是“稳健略偏宽松”，既有稳增长的原因，也有“股灾”的原因，而在经济平稳、股市正常化之后，央行有必要退出“稳健略偏宽松”政策。

2、对于“稳健中性”的具体措施，我们认为包括以下几个方面：

一是M2目标下调至12%，符合“去杠杆”的需要，有助于缓解M2/GDP快速上行的趋势；

二是缓慢适度上调公开市场招标利率，修复2015年“股灾”之后将货币市场利率固定在过低水平的局面。

三是存贷款利率调整会非常谨慎，在CPI中枢上行至2.5%以上之前几乎没有上调的可能，而2017年CPI中枢超过2.5%的可能性极低。

四、CPI目标维持3%，“滞胀论”仍是杞人忧天

近期，市场舆论对于通胀甚至“滞胀”的担忧不断增加，主要依据是PPI持续走高，以及过去两年货币宽松导致恶果，但我们持否定态度，主要逻辑是：

1、每一次高通胀必然与货币超发有关，但并非每一次货币超发都必然导致高通胀甚至滞胀；货币超发导致周期型的滞胀的前提是必须经历经济过热，现代金融条件下，货币超发的结果是金融资产价格泡沫，而不是高通胀。

2、对于PPI回升导致滞胀，我们同样不认可。回顾中国的PPI走势可以发现，PPI的弹性远远大于CPI，2015年PPI增速仅为-5%，但CPI仍然能够维持1.5%，显示PPI大幅上行，不代表CPI也将大幅上行。

3、PPI同比将在2月份见顶，之后逐渐回落。随着高基数的出现，PPI同比将在3月份之后开始显着下降，直至回复正常状态。

4、PPI导致CPI上行，有两种情况：

一是出现“物价-工资”螺旋上升，这是70年代滞胀以及巴西的情况，中国工资增速并未显着上行，显然不具备这种情况；

二是出现经济过热， 即中国在2007年和2010-2011年的情况，而现在中国也显然没有经济过热的迹象。

与2016年上半年相同，现在的“滞胀论”仍然是杞人忧天。回到政府工作报告，需要强调，通胀目标从来都是“上限”概念，而不是“中枢”概念。根据我们上述分析，2017年CPI中枢超过2.5%的可能性都不大，触及3%的可能性更是几乎没有，滞胀论与2016年上半年一样仍属杞人忧天。（完）