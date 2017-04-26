中国今年GDP增速料前高后低 因地产端调控收紧--上投摩根

路透香港4月26日 - 中国合资基金公司上投摩根的香港分支周三称，预期中国内地今年GDP(国内生产总值)增速先高后低，受地产端调控进一步收紧影响。

该行今天发布的2017年第二季国内市场投资策略报告指出，今年中国内地GDP增速有望达到6.7%；CPI(居民消费价格指数)同比增速缓慢回升，全年大约在2.3%左右；而PPP(政府和社会资本合作)规模有望进一步上升。

报告认为，目前中国经济和流动性状况与2010年第二季比较相似，PPI(工业生产者出厂价格指数)高企，CPI仍在低位，货币政策中性，流动性环境偏紧。当前需求不错，稳增长动力下降，持续性存疑；由于地产端调控进一步收紧，预计未来销售增速持续回落，投资增速也会跟随调整。

上投摩根（香港）高级客户投资组合经理帅仕伟表示，现时货币政策定调稳健中性，财政赤字目标依然维持在3%，而今年的流动性环境面临一定压力，预计M2(广义货币供应量)增速与名义GDP增速持平，这是过去五年以来最紧的流动性状态。

此外，出口数据现时波动较大，未来最大的变数在于贸易冲突影响，从外需角度来看，中国对美、欧、日出口占比稳定，最大的变数在于美国进口政策的变化，会否受到相关贸易政策影响仍有待观察。

海外市场方面，美联储决定加息与否是关键指标，未来美联储的加息节奏以及特朗普新政的推进存在较大不确定性，欧洲接下来的法意德大选也存在爆发黑天鹅的可能性。该行认为，海外市场于第二季后波动度可能上升，风险偏好可能较为谨慎。

至于国内债市，年初以来市场震荡加剧，流动性边际趋紧，债券收益率整体上行，在金融去杠杆的背景下，第一季央行两次上调公开市场利率，政策监管趋严，资金面边际收紧，债券市场受资金面波动的影响加大。

上投摩根（香港）投资经理梁仲平称，“经过2017年第一季的调整，当前收益率已回到2015年中水平。从配置需求来看，随着债券收益率的上升，对机构的吸引力也逐渐增强；但在金融去杠杆的继续推进及相关监管政策或将逐步出台等多重不确定因素影响下，我们短期对债券市场维持中性谨慎观点。”

他并指出，后市关注之前压制债券市场的经济增速、通胀压力和外围因素会否持续；另外，由于近月市场发生了一些信用风险事件，所以今年仍需警惕信用债违约风险。

A股市场方面，上投摩根（香港）认为主动补库存逐步进入尾声，成长股估值趋近合理，当前存量博弈的市场特征明显，在流动性紧平衡的状态下，市场会不断追逐高增长低估值标的，这些标的稀缺性较前几年明显提升。

该行资深基金经理司徒芳华认为，电子、环保、医药、电力设备、新能源车等行业基本面向好，符合增长和估值相匹配的特征，相对估值有上升空间。除此以外，建筑行业今年增速确定性较高，相对估值有提升空间，同时有一带一路和PPP主题催化，是第二季相对看好的周期行业。

“银行作为低估值品种，基本面预期会有所改善，可以成为中期配置行业。”她并称，“成长股虽然相对估值已经很低，但整体缺乏业绩支持，需要精选高增长低估值龙头股进行配置。”

中国现时经济处于转型阶段，新兴消费行业如消费服务业是中长期的发展方向。上投摩根（香港）认为，中药和医药商业龙头增速确定，行业景气上行，有估值修复空间；电子行业中智慧驾驶、苹果产业链、OLED、LED景气持续上升，估值有提升空间。至于制造业如环保、电气设备和新能源等行业亦符合经济转型方向，预计2017年增速有望在30%以上，相对估值有提升空间。（完）