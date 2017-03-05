中国下调今年GDP和M2等主要增长目标 更侧重防风险和抑泡沫

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月5日 - 中国下调2017年多项主要经济发展预期目标，不仅GDP被下调至6.5%左右，M2、投资和消费增速也纷纷下调，赤字率和通胀控制目标则持平于去年。这意味着中国今年将更注重经济提质增效，宏观政策更侧重防风险、抑制资产泡沫。
中国十二届全国人大五次会议周日开幕，国务院总理李克强发布政府工作报告称，中国2017年经济增长预期目标为6.5%左右，在实际工作中争取更好结果；居民消费价格指数(CPI)涨幅控制目标为3%左右，广义货币供应量(M2)预期增长12%左右。
他并表示，今年要继续实施积极财政政策和稳健货币政策，在区间调控基础上加强定向调控、相机调控，提高预见性、精准性和有效性，注重消费、投资、区域、产业、环保等政策的协调配合。
“综合分析国内外形势，我们要做好应对更加复杂严峻局面的充分准备，”李克强称，世界经济增长低迷态势仍在延续，国内经济运行存在不少突出矛盾和问题，“困难不容低估...（但也要看到，国内）经济发展具有良好支撑条件，宏观调控还有不少创新手段和政策储备。”
德国商业银行经济学家周浩解读称，中国调降了今年经济增长的主要目标，政策立场开始转向“控风险”和“抑泡沫”，这意味着货币政策将逐步收紧；同时考虑到美联储未来两周可能升息，中国还面临来自美国的压力。
“综合考虑多种因素，市场需要对未来数月可能出现的流动性收紧做好准备，”他说。
以下为中国2017年主要经济发展目标、2016年目标和实际完成数一览：
经济指标 2017年目标 2016年目标 2016年实际完成
GDP 6.5%左右 ↓ 6.5-7.0% 6.7%
CPI增速 3% ↔ 3% 2%
全社会固定资产投资增速 9% ↓ 10.5% 7.9%
社会消费品零售总额增速 10% ↓ 11% 10.4%
进出口增速 “回稳向好” “回稳向好” -0.9%
M2增速 12% ↓ 13% 11.3%
财政赤字（万亿元） 2.38 ↑ 2.18 ~
赤字率 3% ↔ 3% ~
城镇新增就业人数（万人） 1,100 ↑ 1,000 1,314
根据政府工作报告，今年财政政策要更加积极有效，赤字率拟按3%安排，财政赤字2.38万亿元人民币，比去年增加2,000亿元，今年赤字率保持不变，主要是为了进一步减税降费，全年再减少企业税负3,500亿元左右、涉企收费约2,000亿元。
而货币政策则要保持稳健中性，今年M2和社会融资规模余额预期增长均为12%左右，要综合运用货币政策工作，维护流动性基本稳定，合理引导市场利率水平；坚持汇率市场化改革方向，保持人民币在全球货币体系中的稳定地位。
“当前（金融）系统性风险总体可控，但对不良资产、债券违约、影子银行、互联网金融等累积风险要高度警惕。稳妥推进金融监管体制改革，有序化解处置突出风险点。”报告称，“对守住不发生系统性金融风险的底线，我们有信心和底气、有能力和办法。”
国家发展改革委则在其报告中表示，今年将精准扩大有效投资，全社会固定资产投资预期增长9%左右，社会消费品零售总额预期增长10%左右，两大目标均低于去年。
**深入推进“三去一降一补”**
李克强在报告中指出，今年还将深入推进三去一降一补，再压减钢铁产能5,000万吨左右，退出煤炭产能1.5亿吨以上；更多运用市场化法治化手段，有效处置“僵尸企业”，坚决淘汰不达标的落后产能。
同时，要因城施策去库存，目前三四线城市房地产库存仍然较多，要支持居民自住和进城人员购房需求，坚持住房的居住属性，落实地方政府主体责任，加快建立和完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制，以市场为主满足多层次需求，以政府为主提供基本保障。未来要加强房地产市场分类调控，房价上涨压力大的城市要合理增加住宅用地。
去杠杆方面，则要在控制总杠杆率的前提下，把降低企业杠杆率作为重中之重。强化企业特别是国有企业财务杠杆约束，逐步将企业负债降到合理水平。
至于今年就业压力加大，城镇新增就业预期目标比去年多100万人，突出了更加重视就业的导向。城镇登记失业率则控制在4.5%以内。
在财税方面，今年中国要扩大小微企业享受减半征收所得税优惠的范围，年应纳税所得额上限由30万元提高到50万元；并将简化增值税税率结构，今年由四档减并至三档。
外贸方面，报告指出，今年要促进外贸继续回稳向好，落实和完善进出口政策推动优进优出；中国今年还要完成铁路投资8,000亿元，公路水运投资1.8万亿元。
中国2016年经济增长目标为6.5-7%左右，实际增速6.7%；2016年通胀目标3%左右，实际涨幅2%。（完）
(发稿 沈燕；撰写 宿泱韫；审校 乔艳红)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。