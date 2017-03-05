中国下调今年GDP和M2等主要增长目标 更侧重防风险和抑泡沫

路透北京3月5日 - 中国下调2017年多项主要经济发展预期目标，不仅GDP被下调至6.5%左右，M2、投资和消费增速也纷纷下调，赤字率和通胀控制目标则持平于去年。这意味着中国今年将更注重经济提质增效，宏观政策更侧重防风险、抑制资产泡沫。

中国十二届全国人大五次会议周日开幕，国务院总理李克强发布政府工作报告称，中国2017年经济增长预期目标为6.5%左右，在实际工作中争取更好结果；居民消费价格指数(CPI)涨幅控制目标为3%左右，广义货币供应量(M2)预期增长12%左右。

他并表示，今年要继续实施积极财政政策和稳健货币政策，在区间调控基础上加强定向调控、相机调控，提高预见性、精准性和有效性，注重消费、投资、区域、产业、环保等政策的协调配合。

“综合分析国内外形势，我们要做好应对更加复杂严峻局面的充分准备，”李克强称，世界经济增长低迷态势仍在延续，国内经济运行存在不少突出矛盾和问题，“困难不容低估...（但也要看到，国内）经济发展具有良好支撑条件，宏观调控还有不少创新手段和政策储备。”

德国商业银行经济学家周浩解读称，中国调降了今年经济增长的主要目标，政策立场开始转向“控风险”和“抑泡沫”，这意味着货币政策将逐步收紧；同时考虑到美联储未来两周可能升息，中国还面临来自美国的压力。

“综合考虑多种因素，市场需要对未来数月可能出现的流动性收紧做好准备，”他说。

以下为中国2017年主要经济发展目标、2016年目标和实际完成数一览：

经济指标 2017年目标 2016年目标 2016年实际完成

GDP 6.5%左右 ↓ 6.5-7.0% 6.7%

CPI增速 3% ↔ 3% 2%

全社会固定资产投资增速 9% ↓ 10.5% 7.9%

社会消费品零售总额增速 10% ↓ 11% 10.4%

进出口增速 “回稳向好” “回稳向好” -0.9%

M2增速 12% ↓ 13% 11.3%

财政赤字（万亿元） 2.38 ↑ 2.18 ~

赤字率 3% ↔ 3% ~

城镇新增就业人数（万人） 1,100 ↑ 1,000 1,314

根据政府工作报告，今年财政政策要更加积极有效，赤字率拟按3%安排，财政赤字2.38万亿元人民币，比去年增加2,000亿元，今年赤字率保持不变，主要是为了进一步减税降费，全年再减少企业税负3,500亿元左右、涉企收费约2,000亿元。

而货币政策则要保持稳健中性，今年M2和社会融资规模余额预期增长均为12%左右，要综合运用货币政策工作，维护流动性基本稳定，合理引导市场利率水平；坚持汇率市场化改革方向，保持人民币在全球货币体系中的稳定地位。

“当前（金融）系统性风险总体可控，但对不良资产、债券违约、影子银行、互联网金融等累积风险要高度警惕。稳妥推进金融监管体制改革，有序化解处置突出风险点。”报告称，“对守住不发生系统性金融风险的底线，我们有信心和底气、有能力和办法。”

国家发展改革委则在其报告中表示，今年将精准扩大有效投资，全社会固定资产投资预期增长9%左右，社会消费品零售总额预期增长10%左右，两大目标均低于去年。

**深入推进“三去一降一补”**

李克强在报告中指出，今年还将深入推进三去一降一补，再压减钢铁产能5,000万吨左右，退出煤炭产能1.5亿吨以上；更多运用市场化法治化手段，有效处置“僵尸企业”，坚决淘汰不达标的落后产能。

同时，要因城施策去库存，目前三四线城市房地产库存仍然较多，要支持居民自住和进城人员购房需求，坚持住房的居住属性，落实地方政府主体责任，加快建立和完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制，以市场为主满足多层次需求，以政府为主提供基本保障。未来要加强房地产市场分类调控，房价上涨压力大的城市要合理增加住宅用地。

去杠杆方面，则要在控制总杠杆率的前提下，把降低企业杠杆率作为重中之重。强化企业特别是国有企业财务杠杆约束，逐步将企业负债降到合理水平。

至于今年就业压力加大，城镇新增就业预期目标比去年多100万人，突出了更加重视就业的导向。城镇登记失业率则控制在4.5%以内。

在财税方面，今年中国要扩大小微企业享受减半征收所得税优惠的范围，年应纳税所得额上限由30万元提高到50万元；并将简化增值税税率结构，今年由四档减并至三档。

外贸方面，报告指出，今年要促进外贸继续回稳向好，落实和完善进出口政策推动优进优出；中国今年还要完成铁路投资8,000亿元，公路水运投资1.8万亿元。

中国2016年经济增长目标为6.5-7%左右，实际增速6.7%；2016年通胀目标3%左右，实际涨幅2%。（完）