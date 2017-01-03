版本:
中国
财经视点 | 2017年 1月 3日 星期二 15:48 BJT

今年A股IPO数量料增四至五成 融资2,200-2,500亿元--普华永道

路透上海1月3日 - 国际会计和咨询公司普华永道周二发布报告预计，今年A股首次公开发行（IPO）市场将延续去年下半年快速推进的节奏，全年A股IPO为320-330宗左右，融资规模在2,200-2,500亿元人民币左右。

2016年沪深股市IPO达到227宗，高于2015年的219宗，增长4%，融资规模1,504亿元，略低于2015年的1,586亿元。其中上海主板IPO共计103宗，融资金额达1,019亿元。

普华永道中国内地及香港市场主管合伙人林怡仲表示，受到全球各种不稳定因素的影响，以及经过2015年中IPO暂停和重启之后，2016上半年A股市场处于修复期，使得IPO数量出现低点平缓上调的态势。进入下半年之后，市场运行总体稳定，IPO审核速度明显加快，预期这个势头将会持续。

普华永道中国审计部合伙人孙进指出，IPO提速意味着经历2015年股市大幅波动之后，监管层更希望恢复资本市场的融资功能，这对未来的深化改革工作有重要意义。提高IPO审核效率，降低企业排队时间和成本，强化IPO信息披露，淡化对公司投资价值的行政审核，这将有助于与注册制对接，并逐渐向注册制靠拢。

香港市场去年蝉联全球最大IPO市场，共有126家企业在港上市，融资金额为1,948亿港元。普华永道预计，深港通的开通，将有助于香港股票市场拓宽基础并提高投资信心，进一步巩固香港在内地多层次资本市场所担当的重要角色。预计今年将有130宗新股在香港上市，IPO融资总额将达2,200亿港元。 （完）

(发稿 林琦; 审校 乔艳红)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 财经视点

热门文章

编辑推荐

文章推荐