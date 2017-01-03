今年A股IPO数量料增四至五成 融资2,200-2,500亿元--普华永道

美国出售战略石油储备对于OPEC来说影响不大--高盛
路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。
路透上海1月3日 - 国际会计和咨询公司普华永道周二发布报告预计，今年A股首次公开发行（IPO）市场将延续去年下半年快速推进的节奏，全年A股IPO为320-330宗左右，融资规模在2,200-2,500亿元人民币左右。
2016年沪深股市IPO达到227宗，高于2015年的219宗，增长4%，融资规模1,504亿元，略低于2015年的1,586亿元。其中上海主板IPO共计103宗，融资金额达1,019亿元。
普华永道中国内地及香港市场主管合伙人林怡仲表示，受到全球各种不稳定因素的影响，以及经过2015年中IPO暂停和重启之后，2016上半年A股市场处于修复期，使得IPO数量出现低点平缓上调的态势。进入下半年之后，市场运行总体稳定，IPO审核速度明显加快，预期这个势头将会持续。
普华永道中国审计部合伙人孙进指出，IPO提速意味着经历2015年股市大幅波动之后，监管层更希望恢复资本市场的融资功能，这对未来的深化改革工作有重要意义。提高IPO审核效率，降低企业排队时间和成本，强化IPO信息披露，淡化对公司投资价值的行政审核，这将有助于与注册制对接，并逐渐向注册制靠拢。
香港市场去年蝉联全球最大IPO市场，共有126家企业在港上市，融资金额为1,948亿港元。普华永道预计，深港通的开通，将有助于香港股票市场拓宽基础并提高投资信心，进一步巩固香港在内地多层次资本市场所担当的重要角色。预计今年将有130宗新股在香港上市，IPO融资总额将达2,200亿港元。 （完）
(发稿 林琦; 审校 乔艳红)
路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。
由于美国政治局势不稳定严重拖累了人气，美元兑一篮子货币接近六个月低点。市场对特朗普推进促增长政策能力心怀不安加剧了美元的下跌风险。经济数据疲软也带来不利影响，这不禁让人担心美联储鹰派是否会受到影响。
美国小天后Ariana Grande在英国曼彻斯特体育馆举行演唱会期间，一名自杀式袭击者引爆炸弹装置，导致数十人伤亡，「伊斯兰国」（ISIS）承认责任，扬言发动更多袭击。今次是2005年伦敦连环爆炸以来，英国最严重的恐袭，美国、日本和新加坡等均表示会加强大型表演和体育盛事的保安，香港亚洲国际博览馆亦称，倘若Ariana Grande如期9月来港演唱，会采取更严密的监察措施，确保安全。近年欧美恐袭接二连三，部分港人也许抱着隔岸观火心态，然而近年激进分子趋易避难，专挑人群聚集的「软目标」（soft targets）施袭，公众不应大安旨意掉以轻心。如何冷静面对防不胜防的恐袭新常态，是国际社会一大考验。