中国今年夏粮总产量14052万吨 比2016年增加0.9%--国家统计局

路透北京7月13日 - 中国国家统计局周四公布，今年全国夏粮总产量14,052万吨（2,810亿斤），比2016年增产131万吨（26亿斤），增长0.9%。

其中谷物产量12,948万吨（2,590亿斤），比2016年增产87万吨（17亿斤），增长0.7%。谷物中小麦产量12,735万吨（2,547亿斤），增产107万吨（21亿斤），增长0.9%。

全国夏粮播种面积27,410千公顷（41,115万亩），比2016年减少223千公顷（334万亩），减少0.8%。其中谷物播种面积23,728千公顷（35,592万亩），比2016年减少281千公顷（421万亩），减少1.2%；谷物中小麦播种面积23,149千公顷（34,723万亩），比上年减少236千公顷（354万亩），减少1.0%。

国家统计局农村司高级统计师侯锐解读夏粮生产情况称，夏粮播种面积减少的主要原因包括各地积极推进农业供给侧结构性改革，大力调整农业种植结构，低产地块及地下水严重超采地区逐渐退出小麦生产，花生、蔬菜等经济作物播种面积较往年有所增加。

二是去年秋冬播期间长江中下游部分地区遭遇持续阴雨天气，水稻不能及时收割腾茬，加上田间土壤湿度大，影响了小麦的适期播种，致使部分地区冬小麦播种面积下降。此外，得益于棉花目标价格改革政策的实施，新疆棉农种植棉花的积极性提高，农户减麦扩棉。（完）

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