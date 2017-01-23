今年中国经济继续保持外贸回稳向好 实施积极进口政策--商务部

路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。

商务部网站刊登他在2017年全国进出口工作电视电话会议上的讲话称，今年要千方百计稳增长。继续狠抓政策落实，坚持问题导向，聚焦企业关注的贸易便利化、进出口环节收费、融资难融资贵等问题，实现重点突破，切实为企业减负助力。

促进加工贸易创新发展，研究完善梯度转移差异化政策。加快推进跨境电子商务、市场采购贸易、外贸综合服务企业等新业态发展。稳步推动诚信体系建设，推进外贸诚信企业推介制度。务实做好贸易摩擦应对工作。

商务部副部长钟山也表示，2017年外贸形势依然复杂严峻，不确定、不稳定因素增多，要全力以赴保持外贸回稳向好。

中国2016年全年进出口降幅比2015年收窄6.1个百分点；四个季度进出口分别下降8.1%、下降1.1%、增长0.8%和增长3.8%，呈现逐季回稳走势。（完）