今年中国经济继续保持外贸回稳向好 实施积极进口政策--商务部

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。
商务部网站刊登他在2017年全国进出口工作电视电话会议上的讲话称，今年要千方百计稳增长。继续狠抓政策落实，坚持问题导向，聚焦企业关注的贸易便利化、进出口环节收费、融资难融资贵等问题，实现重点突破，切实为企业减负助力。
促进加工贸易创新发展，研究完善梯度转移差异化政策。加快推进跨境电子商务、市场采购贸易、外贸综合服务企业等新业态发展。稳步推动诚信体系建设，推进外贸诚信企业推介制度。务实做好贸易摩擦应对工作。
商务部副部长钟山也表示，2017年外贸形势依然复杂严峻，不确定、不稳定因素增多，要全力以赴保持外贸回稳向好。
中国2016年全年进出口降幅比2015年收窄6.1个百分点；四个季度进出口分别下降8.1%、下降1.1%、增长0.8%和增长3.8%，呈现逐季回稳走势。（完）
(发稿 沈燕; 审校 乔艳红)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。