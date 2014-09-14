21世纪网被吊销所有网站资质 人员遣散公司注销

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透北京9月14日 - 新华社报导，涉嫌新闻敲诈的21世纪网被吊销所有网站资质，人员全部遣散，公司注销。《理财周刊》多人被带走调查。南方报业传媒集团也已派出工作组进驻21世纪网站和21世纪报系展开全面整顿。
报导援引广东省新闻出版广电局消息称，该局已对涉嫌经济犯罪的21世纪网进行行政立案调查，同时部署要求辖区内新闻出版单位特别是财经类媒体迅速开展自查自纠，切实规范新闻传播秩序。
21世纪网是南方报业传媒集团下属的21世纪报系旗下的专业财经新闻网站，日前，21世纪网及有关人员涉嫌严重经济犯罪，涉案人员被警方依法采取刑事强制措施。
据新华社此前报导称，上海市公安局侦破一起以舆论监督为幌子、通过有偿新闻非法获取巨额利益的特大新闻敲诈案件，涉案的21世纪网主编和相关管理、采编、经营人员及两家公关公司负责人等8名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。