21世纪网被吊销所有网站资质 人员遣散公司注销

路透北京9月14日 - 新华社报导，涉嫌新闻敲诈的21世纪网被吊销所有网站资质，人员全部遣散，公司注销。《理财周刊》多人被带走调查。南方报业传媒集团也已派出工作组进驻21世纪网站和21世纪报系展开全面整顿。

报导援引广东省新闻出版广电局消息称，该局已对涉嫌经济犯罪的21世纪网进行行政立案调查，同时部署要求辖区内新闻出版单位特别是财经类媒体迅速开展自查自纠，切实规范新闻传播秩序。

21世纪网是南方报业传媒集团下属的21世纪报系旗下的专业财经新闻网站，日前，21世纪网及有关人员涉嫌严重经济犯罪，涉案人员被警方依法采取刑事强制措施。

据新华社此前报导称，上海市公安局侦破一起以舆论监督为幌子、通过有偿新闻非法获取巨额利益的特大新闻敲诈案件，涉案的21世纪网主编和相关管理、采编、经营人员及两家公关公司负责人等8名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。