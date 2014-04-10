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中国财经 | 2014年 4月 10日 星期四 10:23 BJT

中国3月出口同比下降6.6% 进口同比下降11.3%

路透北京4月10日 - 中国海关周四公布，3月出口同比下降6.6%，进口同比下降11.3%。路透调查预估中值分别为增长4%和2.4%。

海关数据并显示，3月贸易顺差77.1亿美元，路透预估为顺差9亿美元。

整个一季度来看，中国进出口总值9,658.8亿美元，同比下降1%；其中出口下降3.4%，进口增长1.6%，贸易顺差收窄59.7%至167.4亿美元。

以下为3月贸易数据详情：

指标 3月实际 预估中 预估区间 上月 上年同

值 值 期

出口(%) -6.6 4.0 -12.3~7.1 -18.1 10

进口(%) -11.3 2.4 -2.5~7.5 10.1 14.1

贸易顺差(亿美 77.1 9 -100~107 -230 -8.8

元)

浏览更多细节，请点选中国海关网站（www.customs.gov.cn）（完）

(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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