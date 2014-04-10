中国3月出口同比下降6.6% 进口同比下降11.3%

石药集团考虑分拆新诺威于国内上市 有关申请已获备案登记
路透香港4月18日 - 中国制药商--石药集团有限公司周二称，该公司考虑分拆新诺威于国内证券交易所上市，有关申请已获备案登记。
路透北京4月10日 - 中国海关周四公布，3月出口同比下降6.6%，进口同比下降11.3%。路透调查预估中值分别为增长4%和2.4%。
海关数据并显示，3月贸易顺差77.1亿美元，路透预估为顺差9亿美元。
整个一季度来看，中国进出口总值9,658.8亿美元，同比下降1%；其中出口下降3.4%，进口增长1.6%，贸易顺差收窄59.7%至167.4亿美元。
以下为3月贸易数据详情：
指标 3月实际 预估中 预估区间 上月 上年同
值 值 期
出口(%) -6.6 4.0 -12.3~7.1 -18.1 10
进口(%) -11.3 2.4 -2.5~7.5 10.1 14.1
贸易顺差(亿美 77.1 9 -100~107 -230 -8.8
元)
浏览更多细节，请点选中国海关网站（www.customs.gov.cn）（完）
(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月18日 - 中国制药商--石药集团有限公司周二称，该公司考虑分拆新诺威于国内证券交易所上市，有关申请已获备案登记。
路透上海/北京4月18日 - 两位了解情况的消息人士表示，中国计划今年下半年在上海推出原油期货合约，为这个在一个月前还曾考虑搁置的期货合约注入新活力。
路透上海/北京4月18日 - 人民币兑美元即期周二先抑后扬，尾盘小幅收升。交易员称，市场预期本周会有大量油盘购汇，上午多家自营纷纷囤货，汇价一度稳定在6.89附近；但油盘并未出现，尾盘时段自营大量结汇清理囤货，致汇价转为收升。